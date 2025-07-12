¡Ö¥â¥ä¤µ¤Þ¡×5ÂåÌÜ¤Øà¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Áá¡ª¿·µì¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ«¥É¥é¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¸òÂåà¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º2¡×¸ø¼°X¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡12ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤¿ÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¿·¿Í¤Îã·Æ£ÍÛ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬à5ÂåÌÜá¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î2¿Í¤¬ËÜ¿Í¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¹ðÃÎ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ï¡ÖÅÄÃæ¥¢¥Ê¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ5ÂåÌÜ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ïã·Æ£ÍÛ¥¢¥Ê¤Ç¤¹¡ª4·îÆþ¼Ò¤Î¿·¿Í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¾Ð´é¤Îã·Æ£¥¢¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÅÄÃæ¥¢¥Ê¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤ß¤¿¤¤¡×¡Öã·Æ£¥¢¥Ê¤ÎÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2007Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î2¿Í¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÅÔ»Ô¤òË¬¤ì¤ëà³¹Êâ¤á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÎòÂå¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï½éÂå¤ÎÂç¹¾ËãÍý»Ò¥¢¥Ê¤ò»Ï¤á¡¢¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¡¢Ê¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¡¢ÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¤È¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£