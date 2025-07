「Ameri」新作コレクションの幻想的なデザインに釘付け。シアートップスやワンピはレイアードにぴったり

ファッションブランド「 Ameri(アメリ) 」から、バルセロナ在住のフォトグラファー兼アートディレクターである、Silvia Conde Olivánさんとのコラボレーションアイテムがお目見え。美しいフォトグラフ作品を、シアートップスやベロアスカートなどに落とし込んだ、ハイセンスなコレクションが展開されます。7月29日(火)より、店舗やオンラインストアで販売がスタートするので、ぜひ注目してみてくださいね。

「Ameri」から幻想的なフォトグラフ作品とのコラボウェアが登場Silviaさんは、自然をテーマに、まるで夢のようでありながら、実在する風景を捉えることを目指すアーティスト。そんな彼女の作品に魅了された「Ameri」がオファーを送り、今回のコラボが実現したといいます。写真なのにどこか幻想的な雰囲気が漂うコラボアイテムは、オーバーサイズTee、シアーTOPS、レイヤードドレス、ベロアスカートの計4型がラインナップ。シアー感がたまらない!レイヤードワンピやトップスは必見ここからは、コラボコレクションの詳細を見ていきましょう。「Silvia Conde Oliván×Ameri SHEER LAYERED DRESS」(税込2万4200円)は、ファンタジックな世界観の写真作品を、シアー素材のロングトップスとキャミソールドレスに施したセットアイテム。繊細な透け感が魅力のストレッチチュールのトップスと、Iラインシルエットのシンプルなドレスの組み合わせは、さまざまなスタイリングを楽しめそうですよ。シアー素材のアイテムには、ゆったりとしたシルエットの「Silvia Conde Oliván×Ameri SHEER TOP」(税込1万3200円)も登場。プリントには、Silviaさんが9年間暮らしたベルリンを離れる直前に、もう二度と戻らないことを感じながら撮影した作品『Last Days in Berlin』や、ピレネー山脈で出会った2頭の馬を撮影した、『Pyrenees Daydream』などのデザインが展開されます。アーティスティックなウェアでコーデを格上げドロップショルダーのTシャツ「Silvia Conde Oliván×Ameri OVERSIZE TEE」(税込1万2100円)は、フロント部分にグラフィックを大きくプリント。柔らかくストレッチ性のある素材が使用されているため、ストレスフリーな着心地も魅力ですよ。光沢感のあるベロア素材のIラインスカート「Silvia Conde Oliván×Ameri VELOUR SKIRT」(税込1万8150円)は、主張しすぎないデザインでどんなトップスとも好相性。こちらは、イビサ島での自由に泳ぐ人を切り取った作品『Summer in Ibiza - The Wilderness Within Us』がプリントされていて、サマーコーデに取り入れるのにもぴったりです。本コレクションには、華やかさと個性をプラスできるアイテムが勢揃いしているので、ぜひお気に入りのアイテムを見つけてみてくださいね。「Ameri」公式オンラインストアhttps://amerivintage.co.jp/参照元:B STONE株式会社 プレスリリース