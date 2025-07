セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 重ねる引き出し収納を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 重ねる引き出し収納

登場時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約9×9×8cm

種類:全4種(イエロー、オレンジ、ピンク、ブルー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『くまのプーさん』の引き出し収納が登場!

サイズは全長約9×9×8cmとコンパクトなので様々な場所に置きやすく、アクセサリーやステーショナリー、お菓子などの小物類の収納にぴったりです。

引き出しは透明になっているので中身が見えやすいのもポイント。

単体ではもちろん、重ねて使うこともできる便利グッズです。

どのデザインの組み合わせもかわいい、全4種類のアートで展開されます☆

イエロー

イエローは、「プー」のお顔デザインがインパクト抜群!

舌をぺろりとさせた仕草がとってもチャーミングです。

サイドにはハニーポットの中で幸せそうな表情を浮かべる「プー」の姿がレイアウトされています。

オレンジ

オレンジは「プー」のお鼻と舌をぺろりとさせた口元、ロゴがあしらわれたユニークなデザイン。

上からはハチミツがとろりと垂れていて、今にも甘く美味しそうな香りがしてきそうです☆

サイドには、ハニーポットの中でハートを抱えている「プー」の姿も。

ピンク

ピンクは、風船で結ばれて飛んでいるハニーポットと、そんなハニーポットの姿を見つめている「プー」デザイン。

優しいタッチのアートにほっこりとします。

サイドには「ズオウ」の子ども「ランピー」のアートも描かれています。

ブルー

ブルーは、ハニーポットを抱えて首をかしげている「プー」とハチのデザイン。

ブルーも淡い色合いで爽やかな雰囲気です☆

サイドにはお友だちの「ピグレット」や「ティガー」のキュートな姿もプリントされています。

「くまのプーさん」とハチミツのストーリーがチャームポイント!

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 重ねる引き出し収納は、2025年7月11日より順次全国のゲームセンターなどに登場します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お鼻やハニーポットの取っ手がかわいい!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 重ねる引き出し収納 appeared first on Dtimes.