(左から)内観、すりながしのプレート

株式会社enoakは、東京・表参道(北青山)に、心と体を慈しむ“養生”をテーマにしたライフスタイルカフェ「enoak(エノーク)」を、2025年7月1日にオープンした。飲食・物販・ワークショップを通じて、“自然とつながり調和して生きること”を提案。都市生活のなかに深呼吸できるような時間を届けてくれる。

【写真】(左から)香るスムージー、スムージートライフル、スムージーボウル

さまざまなアイテムを販売

(左から)enoak ブランドディレクター 大磯爵歌さん、enoakのロゴ

(左から)エディブルテラス、内観、外観

■【食】現代のウェルビーイング志向に暮らし方の知恵“養生”を提案働き方やライフスタイルが多様化し日々忙しさと向き合う現代において、心と体を心地よくととのえる「ウェルビーイング」への関心が高まっている。そのようななかで誕生したのが、「enoak」だ。「enoak」では、日本に古くから伝わる暮らし方の知恵“養生”を、現代のライフスタイルに取り込みやすい形で提案。“食べることをセルフケアのための第一歩に”という思いから、旬の食材を活かしたシンプルな調理法で仕立てたメニューを展開していく。■和のポタージュ「すりながし」。夏の不調におすすめのラインナップを用意「すりながし」はもともと日本料理のわんものの一種。旬の野菜や豆、魚などの食材をすりつぶし、ミネラル豊富な出汁で伸ばした、いわば“和のポタージュ”。「enoak」ではこれを現代流にアレンジし、メニューの主軸にすえている。オープン時は、夏に起こりがちな体の不調におすすめのラインナップとなっており、メニューは季節ごとに変わっていく。■香りから心と体を解きほぐす、“香るスムージー”旬の野菜や果物に、植物由来の乳酸菌と花やハーブの芳香蒸留水を加えたスムージー。口の中に広がる華やかな香りと味わいが気持ちの切り替えや四季の感覚を呼び覚まし、心と体を整えるあと押しをしてくれる。■おいしい、体にいい、の先まで。フードロス対策すりながしとスムージーは、どちらも食材をマッシュして使うメニュー。「enoak」で使われる野菜や果物は、契約農家から仕入れた安心・安全な食材。丸ごと使用することで、形が不ぞろいなものも使い切ることができるため、フードロス対策にも配慮している。■メニュー例<すりながし>・enoakプレート(選べるすりながし Mサイズ×1種+野菜ディップセット)(1900円)・選べる2種プレート(選べるすりながし Sサイズ×2種+野菜ディップセット)(2300円)・すりながし単品(夏:トマト、トウモロコシ、枝豆、なす、ズッキーニ)(1100円)<スムージー>・シーズナルスムージー(夏:マンゴー、スイカ、コーヒー)(1200円)・レギュラースムージー(イチジク、カカオ、コマツナ)(1100円)・ワインスムージー(赤ワイン、白ワイン)(1800円)・スムージーボウル(1800円)<アルコール>・クラフトビール+すりながしグラス付き(1500円)・グラスワイン+すりながしグラス付き(1200円)■【物販】Choose Well. Live Well.(暮らしを選び、育む)“「⾝体にいい」「地球にいい」を選ぶことが⼼地いい”をテーマに、“養生”を持ち帰り、暮らしに取り入れることのできるアイテムを販売。<商品カテゴリー>・食養生:店内提供メニューでも使用する食関連商品など・体をととのえるセルフケアアイテム:快眠・温活系・香り系の品々など・心がよろこぶ暮らしの品々:器や食卓まわりを彩る品々など■【ワークショップ・POP UP SHOP】Try a Moment of yojo(養⽣のこころに触れる)“養⽣”を体感できるワークショップやPOP UP SHOPを毎⽉開催。体を動かしたり、語り合ったり、何かを作ったり、さまざまなアクティビティを通じて、⼼と体に向き合うきっかけを提供。さまざまな作り手とコラボレーションしながら、季節に合わせて企画していく。<開催予定>・7月:enoak×蛍茶園|夏の暑さに備えるかき氷POP UP・8月:enoak×Helium|ナチュールワインPOP UP・9月:enoak×IZU fields|伊豆野菜を贅沢に使った金山寺味噌(みそ)作りワークショップ■enoakに込めた思い/enoak ブランドディレクター 大磯爵歌さんのコメント「健康に⽣きるためにはどうしたらいいか?」今、世の中にはそんな情報があふれ、過多になっているように感じます。健康も美しさも“頭で選ぶ”ものになってしまっていることに違和感がありました。本当は⼈間の体って、そんなものではないはずです。旬のものをいただいたときや、丹精込めて作られたものに触れたとき、「おいしい」「⼼地いい」という反応がちゃんと返ってくるものですし、それを感じていると⾃然と巡りがととのっていくのにも気がつくと思うんです。そういう⼼と体の声に⽿を澄ます場を作りたいと思いました。■「enoak」の由来「enoak」は、「縁(en)」と「樫の木(oak)」を組み合わせた造語。人と自然、人と人、人と自分自身がつながる「縁」と、ヨーロッパでは古くから大切な樹とされてきた「oak」を組み合わせて、緑蔭に包まれ深呼吸できるような空間をイメージしている。■ロゴマークの由来「縁(en)」と「樫の木の葉(oak)」をモチーフにデザイン。重なり合う線でできた円は、人や自然、心と体がつながり、まるく輪になっていく様子を表現。静かにととのい、つながりを感じられる場をイメージ。■店舗概要店名:enoak所在地:東京都港区北⻘⼭3丁⽬13番12号 Les Sta北⻘⼭1階営業時間:9時〜20時定休日:なしアクセス:東京メトロ銀座・千代⽥・半蔵⾨線 表参道駅より徒歩4分今回のニューオープンについて担当者に話を聞いてみた。ーー今回のニューオープンの狙いは?旬の食材に触れること、季節の移ろいを感じること、東京のどまんなかにいながら、自分のリズムと自然のリズムを調和させていくような感覚を味わえる。「養生」というのは日本に古くからある暮らしの知恵ですが、それを現代に合う形に再定義しながら空間に落とし込みたいと考えました。想定しているお客様層としては、自分の心と体を整えたい、丁寧に暮らしたいと考えている女性層が中心です。ーー今回のニューオープンのイチオシは?メニューは、四季で変わっていきます。今の時期ですと、夏バテなどにも配慮した食材を使ったすりながし5種(トマト・とうもろこし・枝豆・茄子・ズッキーニ)のほか、スムージーはマンゴースムージーとスイカスムージーがよく出ています。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?暑い日が続き、思っている以上に体はエネルギーを消費しています。enoakにお立ち寄りいただき、心と体整え、深呼吸していってください。※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。