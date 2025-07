ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、力満点な「スティッチ」のプリントがとびきりキュートな「ワイドシルエットTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スティッチ」ワイドシルエットTシャツ

© Disney

価格:各2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:裾 両脇丸カット/後ろ 前より少し丈長

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「スティッチ」デザインのワイドシルエットTシャツ。

映画の実写「スティッチ」をデジタルプリントで表現し、色のかすれなど味わいのある仕上がりになっています!

© Disney

背中にもプリントがあり、どこから見てもキュート☆

「CUTE TROUBLE」と「ALOHA」の2種類のデザインがラインナップされています。

どちらも「スティッチ」の愛くるしい姿が楽しめ、ファンにはたまらない1枚です。

CUTE TROUBLE

© Disney

ハイビスカスが背面に大きくデザインされた「CUTE TROUBLE」のTシャツ。

お口を大きく開けた「スティッチ」の表情がとってもチャーミング!

ビビッドでカラフルな色使いもポイントです。

© Disney

背中にはサーフィンをする「スティッチ」やロゴのプリント入り。

「スティッチ」はシルエットで表現されています。

ALOHA

© Disney

フラダンスを踊っている「スティッチ」の姿がプリントされた「ALOHA」デザインのTシャツ。

首からはレイをかけ、「スティッチ」の後ろにはヤシの木やサーフボードなども描かれ、ハワイアンな雰囲気に☆

© Disney

背中にはオシャレなタッチのロゴと、ウクレレ、音符やハイビスカスがプリントされています。

淡いカラーのかすれプリントがかわいい!

© Disney

それぞれ裾は両脇カーブ&前後差で、腰まわりがすっきりとしています。

ゆったり着られるサイズ感なのも魅力的。

身生地は肌触りのいい綿100%素材を使用しています。

シャツなどを羽織ってもフロントのプリントがインパクト大な「スティッチ」のTシャツ。

迫力満点なプリントがとびきりキュートな「ワイドシルエットTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スティッチのプリントがインパクト抜群!ベルメゾン ディズニー「ワイドシルエットTシャツ」 appeared first on Dtimes.