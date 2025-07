ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は『トイ・ストーリー』のアロハ柄がおしゃれな、ディズニー&ピクサー「ユニセックス開襟シャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』映画公開30周年「ユニセックス開襟シャツ」

© Disney / Pixar

価格:各5,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:前 中央全開ボタン留め/後ろ ヨーク切替下左右タック

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』のキャラクターをデザインした総柄プリントのシャツ。

『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが登場する貴重なアートで、暑い日の羽織りとしてもサマになるゆったりシルエットになっています。

また、ユニセックスサイズなので男女でシェアするのも可能。

裾は、インでもアウトでもおしゃれにきまります。

デザインは「グリーン」と「ブラウン」の2種類がラインナップ。

グリーン

© Disney / Pixar

「グリーン」デザインのシャツ。

鮮やかなグリーンが基調で存在感があります!

© Disney / Pixar

一面、ペイズリー柄になっていて、その間には動物たちのチャーミングなアートが施されています。

ブラウン

© Disney / Pixar

「ブラウン」デザインのシャツ。

ブラウンは深い色味で、カジュアルで大人っぽい雰囲気!

© Disney / Pixar

一面には「ウッディ」や「ブルズアイ」、「ジェシー」や「プロスペクター」たちの姿が☆

躍動感のあるアートで、かっこ良いテイストに仕上げられています。

© Disney / Pixar

それぞれ、身生地は綿レーヨンでほどよいしなやかさです。

ボタンは木調でナチュラルさもプラス☆

© Disney / Pixar

後ろはヨーク下のタックでゆとりがあります。

裾は左右スリット入りで腰まわりがすっきり!

スカートにもパンツにも合わせやすい丈感で、女性らしい着こなしとも相性バッチリ。

『トイ・ストーリー』のアロハ柄が珍しくて新鮮な、ディズニー&ピクサー「ユニセックス開襟シャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

