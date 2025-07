リアルな恐竜フィギュアで知られるドイツの人気ブランド「Schleich(シュライヒ)」と、舞浜の人気ホテル「SPA&HOTEL舞浜ユーラシア」がコラボレーション第5弾を実施!

2025年7月26日(土)から8月31日(日)までの期間限定で、夏休みの思い出作りにぴったりな「恐竜ルーム」などが登場します。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「Schleich(シュライヒ)コラボ」第5弾

開催期間:2025年7月26日(土)〜8月31日(日)

開催場所:ロビー、客室

特設ページ:https://www.my-spa.jp/whatsnew/detail/?p=15152

「SPA&HOTEL舞浜ユーラシア」では、2025年7月26日(土)〜8月31日(日)まで、「シュライヒ」とのコラボレーションイベント第5弾を開催!

館内ロビーにはシュライヒフィギュアの販売ブースが登場。

お気に入りのフィギュアをその場で購入できる楽しさに加え、宿泊客には特別仕様の「恐竜ルーム」が用意されます。

非日常を味わえる「恐竜ルーム」

今回の目玉は、毎回人気の「恐竜ルーム」!

室内には迫力満点のベロキラプトルや、白亜紀をイメージしたフェイクグリーンが装飾されており、

まるで恐竜時代のサファリに迷い込んだかのような没入感を味わえます。

客室のお風呂は天然温泉を引き込んでおり、遊び疲れた身体もゆったり癒せるのも嬉しいポイントです。

宿泊者限定のお土産付き

シュライヒコラボの恐竜ルーム宿泊者には、ここだけの特典として3点のオリジナルスーベニアが付いてきます。

シュライヒ製 恐竜フィギュア(2体)シュライヒ オリジナルステッカーシュライヒ オリジナルぬり絵

恐竜フィギュアはそのままお持ち帰りできるので、宿泊の思い出をおうちでも楽しめます。

子どもも大人も楽しめる、リアルでダイナミックな「恐竜ルーム」で夏の思い出作り!

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「Schleich(シュライヒ)コラボ」第5弾の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人気「恐竜ルーム」が復活!SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「Schleich(シュライヒ)コラボ」第5弾 appeared first on Dtimes.