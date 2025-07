YOASOBIが、6周年を迎える2025年10月1日(水)にライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売することが決定した。 本作は、2024年11月に開催した5周年を記念した初のドーム公演<YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”>ほか、国内外ライブに加えて、ライブの裏側を収めたドキュメンタリーを収録予定。2枚組Blu-rayと、各地でのライブ写真やライブ資料を綴じ込んだ特製バインダー付き仕様となっている。リリース発表にあわせて、各種店舗サイトでの予約受付もスタートし、購入者特典の実施も決定した。 また、明日より開催となる全国14箇所40公演を巡る初ホールツアー<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA>の公演会場でも、『THE FILM 3』の予約受付を実施。会場限定の特典も予定されているとのことだ。 ■ライブ映像作品集『THE FILM 3』 2025年10月1日(水)リリース 完全生産限定盤品番: XSXL-8〜10仕様: Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集価格: ¥10,909+税購入URL: http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG 〈購入者限定特典情報〉【特典内容】特製バインダー用オリジナルインデックス※下記チェーンごとに絵柄が異なります。 【対象店舗】●Sony Music Shop●TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)●HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)●TSUTAYA RECORDS(一部店舗・オンライン除く)●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン●Amazon.co.jp●楽天ブックス●セブンネットショッピング●YOASOBI 応援店 ご購入はこちら:http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG 【注意事項】・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 【楽天配送BOXに関して】楽天ブックスにてご予約・ご購入いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。 ご購入はコチラ:https://books.rakuten.co.jp/rb/18303932/ ※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。※楽天ブックスオリジナル特典の<特製バインダー用オリジナルインデックス(楽天ブックスver.)>も差し上げます。※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。 〈「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」会場限定 『THE FILM 3』予約・購入者特典〉【会場予約・購入特典】会場限定オリジナルインデックス※<熊本城ホール メインホール>公演のみ、商品と合わせて特典のお渡しとなります。 【対象商品】2025年10月1日(水)リリースYOASOBI ライブ映像作品集『THE FILM 3』 […]

