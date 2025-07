現在アメリカで開催されているクラブワールドカップで決勝に進出したチェルシー。そのチェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが、来年の北中米ワールドカップ開催に対してFIFAに苦言を呈したようだ。英紙『デイリー・メール』の記者キーラン・ギル氏が伝えている。



エンソは今夏のCWCで、連日の猛暑の中で試合をこなしており、その過酷さを実感。「先日、試合中にめまいがして地面に横たわらざるを得なかった。正直に言ってあの気温でプレイするのは非常に危険だ」と警鐘を鳴らした。さらに「FIFAは来年のW杯の日程やキックオフ時間を再考すべきだ。選手の健康と安全を守るためにも、もっと慎重な判断が必要だ」と語っているという。





