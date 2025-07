激辛料理専門家がおすすめする「麻辣湯」とは？ 6月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年6月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、6月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2025年6月1日〜6月30日

【10位】串で勝負の焼き鳥コース一本勝負が潔い! 「鳥しき」一門から期待の新星が誕生

10位は、連載「噂の新店」からランクイン。今回は、焼き鳥界に名を馳せる“鳥しき一門”から誕生した新店「赤坂 ひめの」を、焼き鳥ラバーでもあるフードライターの森脇慶子さんに紹介してもらいました。

赤坂 ひめの 撮影:外山温子

【9位】令和のグルメ王、浜崎龍が注目! 福岡で出会った「世界一のおにぎり」と称される職人の店

9位は、連載「遠くても食べたい味」からのランクイン。年間1,500軒以上を食べ歩く浜崎龍さんが、遠くても行くべきお店を教えてくれました。

膳 八女や 撮影:浜崎龍

【8位】大阪・茨木にある隠れ家寿司店。日々研鑽を重ねた本格派江戸前寿司が味わえる

8位は、食通行きつけのカジュアルな寿司店を紹介する連載「秘密の自腹寿司」からのランクインでした。今回は、大阪・茨木にある隠れ家的な一軒「鮨 龍平」を、フードコラムニストの門上武司さんが教えてくれました。

鮨 龍平 撮影:東谷幸一

【7位】限定新商品も登場! 「I’m donut?」の新店が池袋にオープン(東京・池袋)

7位は、連載「New Open News」からのランクイン。2025年4月、池袋駅から徒歩4分ほどの場所にオープンした「I’m donut?池袋」の記事です。

I’m donut? 池袋店 写真:お店から

【6位】新店から隠れた名店まで! あじさいの咲く季節に行きたい「鎌倉」グルメ8選

6位は「マガジンまとめ」から「鎌倉グルメ」8選でした。あじさいが咲き誇る季節に行きたい「鎌倉」の最旬グルメを、食べロググルメ著名人の山本憲資さんに教えてもらいました。

IZA 写真:お店から

【5位】ピザ好き必見! 食べログ全国ランキング1位のピザ「400℃ PIZZA」の新店が、6/20に品川にオープン!

5位も、連載「噂の新店」からランクイン。食べログの全国ピザ(ピッツァ)ランキング1位(2025年7月現在)「400℃ PIZZA」の東京2号店として、2025年6月にオープンした「400℃ PIZZA SHINAGAWA」の記事です。

400℃ PIZZA SHINAGAWA 撮影:片桐圭

【4位】SNSで大バズり中! 大阪にできた20種の味の炒飯をそろえる「みん炒」はもはや“チャーハンの万博”だった!

4位も「噂の新店」からランクイン。グルメライターの猫田しげるさんが「チャーハンの万博」と絶賛する大阪の新店を教えてくれました。

みんなの炒飯パラダイス 撮影:東谷幸一

【3位】この夏食べたい。町中華専門家おすすめの東京「冷やし中華」7選

いよいよ、トップ3の発表です!

3位は、「マガジンまとめ」から、夏にぴったりな「冷やし中華」7選がランクインしました。町中華専門家の曾茂さんが選ぶ、東京のいちおし冷やし中華を紹介しています。

萊亭 出典:二日酔い飯さん

【2位】進化する “パン飲み” 。今行きたい、都内でパン飲みができるお店9選

2位も……

「マガジンまとめ」から「都内でパン飲みができるお店」9選がランクイン。最近浸透してきている、パンをアテにお酒を楽しむ「パン飲み」。ここだけは押さえておきたい! パン好きにも呑兵衛にも刺さるお店をピックアップしました。

ジェット ベイカー 出典:こうひーさん

【1位】人気チェーンからまだ知られていない個人店まで! 激辛料理専門家がおすすめする「麻辣湯」10選

そして1位は……

こちらも「マガジンまとめ」からのランクインでした。メディアで活躍する激辛料理専門家の金成姫さんに、今流行りの「麻辣湯」のおすすめの店を教えてもらいました。

担担辛辛 ルミネ池袋店 写真:お店から

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

文:食べログマガジン編集部

