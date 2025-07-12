¡Ö¡ôº£¤Î¤ª¤ì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª¡×¥ß¥ÚåÀ¸¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È£²¥·¥ç¸ø³«¡ª¡Ö£²¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡·»Äï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥¡×¤Î·»¡¦ÚåÀ¸¤¬¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÚåÀ¸¤Ï£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¥±¡ª¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¡ôºòÆü¤Ï¡¡¡ôËÜÅÄ¶ÁÌð¤¯¤ó¡¡¡ô¤È¥í¥±¡ª¡¡¡ôº£¤Î¤ª¤ì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª¡¡¡ô¤ª¤ì¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¡¡ô¤Á¤ç¤Ã¤È²È¤¢¤²¤Æ¡¡¡ô¤ª²Û»Ò¤È¤«¥¸¥å¡¼¥¹½Ð¤·¤Æ¡¡¡ô¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¡¡ôµ¯¤¤Æ¥¤¥Á¥´¤È¤«½Ð¤·¤Æ¡¡¡ô¤½¤ì¤Ê¤éÍ¼ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¡¡ô¤ªÆù¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¡¡ôµ¢¤ê¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤¢¤²¤Æ¤ë¡ª¡¡¡ôºòÆü¤âµ¢¤ê¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤¢¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡¡ôº£ÅÙ£±£°£°±ß¤¢¤²¤Æ¤ß¤è¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö響Ìð¤¯¤ó¤¬²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¶ÁÌð¤¯¤ó¡×¡Ö£²¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤»¤¤¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤ÎÀ¤³¦Àþ¸«¤¿¤¹¤®¤Þ¤¹¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£