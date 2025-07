『ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025』にKing & Princeら5組が追加！歌唱楽曲も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ano、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、TUBE、Def Techの出演が決定!TUBEは FRUITS ZIPPERとのコラボも

7月18日放送のテレビ朝日『ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025』の第3弾出演アーティストが発表。あわせてここまで発表されている全アーティストの歌唱楽曲も公開された。

今回出演が決定したのは、ano、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、TUBE、Def Techの5組。各アーティストの歌唱楽曲は以下のとおり。

■各アーティスト歌唱楽曲(五十音順)

アイナ・ジ・エンド「革命道中」

ano「ハッピーラッキーチャッピー」「ちゅ、多様性。」

XG「IS THIS LOVE」

ORANGE RANGE「裸足のチェッコリー」「イケナイ太陽」

KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES)「MステSPメドレー(わたしの一番かわいいところ・

倍倍FIGHT!・かわいいだけじゃだめですか?・ぱじゃまぱーてぃー!・NEW KAWAII)」

King & Prince「I Know」

米米CLUB「浪漫飛行」

三代目 J SOUL BROTHERS「ICE BREAKER」

湘南乃風「睡蓮花」

湘南乃風 feat.新しい学校のリーダーズ「青春永遠」

SixTONES「Stargaze」「PARTY PEOPLE」

Snow Man「SERIOUS」「君は僕のもの」

SUPER BEAVER「主人公」

Da-iCE「ノンフィクションズ」

TUBE「SUMMER DREAM~さよならイエスタデイ~あー夏休み」

TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」

Def Tech「On the Shore」「My Way」

NiziU「Shining day」

乃木坂46「Same numbers」

HANA「Blue Jeans」

B&ZAI「First Beat」「なつ♡あい」

日向坂46「Love yourself !」

BE:FIRST「夢中」

50TA(狩野英孝)「ノコギリガール~ひとりでトイレにいけるもん~」「PERFECT LOVE」三浦大知「Polytope」

■豪華アーティストと一緒にMステ名物の“階段おり”!?スペシャル企画も!

『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』を盛り上げるスペシャル企画として、あのMステのセットが期間限定でバーチャル空間に出現。

そこには、過去出演した豪華アーティストが書いた直筆メッセージ付きサインが計30枚展示されていたり、FRUITS ZIPPERの大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」に合わせてダンスできる新感覚リズムゲームもあったり、楽しいコンテンツが満載。

7月18日の『ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025』当日、そんな「Mステバーチャルセット」にFRUITS ZIPPERやNiziUをはじめとする豪華アーティスト計6組が“アバター“として登場。Mステ名物の“階段おり”を、憧れのアーティストと一緒に体験できる!? 超スペシャルな企画が開催される。

当日、豪華アーティストがいつ「Mステバーチャルセット」に現れるかはお楽しみ。12時から18時の間に“ふらっと”登場予定だ。※詳細は「六本木メタメタRADIO|メタメタ大作戦」公式X(@6pongimetaRADIO)にて随時アナウンスされる。

この日限りのスペシャル企画が『ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025』をますます盛り上げる。

※メイン写真はKing & Prince

番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』

07/18(金)18:00~

MC:タモリ / 鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

第1弾出演アーティスト:アイナ・ジ・エンド、XG、SixTONES、Snow Man、SUPER BEAVER、Da-iCE、NiziU、乃木坂46、HANA、日向坂46、BE:FIRST、三浦大知(五十音順)

第2弾出演アーティスト:ORANGE RANGE、KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATES)、米米CLUB、湘南乃風×新しい学校のリーダーズ、B&ZAI、50TA (狩野英孝)(五十音順)

第3弾第出演アーティスト:ano、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、TUBE、Def Tech(五十音順)

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/