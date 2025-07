羊文学が7月4日に配信リリースした新曲「Feel」のミュージックビデオが公開となった。 「Feel」はTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のオープニングテーマとして書き下ろしたナンバーだ。そのミュージックビデオは、二分割になった画面の中でメンバー二人のストーリーが交差する映像が印象的。溢れる気持ちのままに生きることの清々しさが感じられる仕上がりだ。 羊文学は9月15日の大阪城ホール公演を皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコク、東京は日本武道館2daysといった全8都市9公演の過去最大規模のアジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>を開催する。本日、大阪城ホール公演と日本武道館公演のチケット一般販売がスタートした。初の日本武道館と大阪城ホールでのライブは、昨年の横浜アリーナ公演に続く新たな挑戦となるとのこと。 なお、羊文学は約2年ぶり5枚目のアルバムを10月8日にリリースすることも発表している。4thアルバム『12hugs (like butterflies)』リリース以降、映画やドラマ、アニメなど様々な作品をテーマにした楽曲の数々をリリースしてきた羊文学の最新アルバムに注目が集まるところ。その詳細は後日発表される予定だ。 ■ニューシングル「Feel / mild days」2025年7月4日0時 配信開始配信リンク:https://hitsujibungaku.lnk.to/Feel_milddays「Feel」:TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オープニングテーマ「mild days」:TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』エンディングテーマ ■アニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』2025年7月4日(金)より放送・配信開始▼放送情報・TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11:2025年7月4日より毎週金曜24:00〜・読売テレビ:2025年7月7日より毎週月曜25:59〜・テレビ愛知:2025年7月7日より毎週月曜26:05〜・AT-X:2025年7月5日より毎週土曜21:30〜 ※リピート放送:毎週月曜29:00〜、毎週土曜6:30〜※放送日時は変更になる可能性がございます。▼配信情報◯7月4日(金)24時00分より地上波同時配信U-NEXT、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、アニメ放題◯7月8日(火)12時00分より順次配信開始ABEMA、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、ディズニープラス、バンダイチャンネル、AnimeFesta、TELASA(見放題プラン)、J:COM STREAM(見放題)、milplus見放題パックプライム、ニコニコ生放送、TVer、ytv MyDo!、ニコニコチャンネル ほか ■<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール09月18日(木) ソウル・YES24 LIVE HALL09月20日(土) 上海・VAS est09月21日(日) 北京・东三LIVE 乐游园09月23日(火) 広州・MAO Livehouse(中大一号馆)09月26日(金) 台北・Zepp New Taipei09月28日(日) バンコク・Voice Space10月09日(木) 東京・日本武道館10月10日(金) 東京・日本武道館 ▼日本公演詳細09月15日(月/祝) 大阪城ホールopen17:00 / start18:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:清水音泉 後援:FM802(問)清水音泉 […]

