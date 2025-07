矢井田 瞳が本日7月12日にデビュー25周年を迎え、8月20日(水)に前作から約3年振り13枚目となるオリジナルアルバム『DOORS』をリリースすることを発表した。 2022年にリリースされた12thアルバム『オールライト』に続く今作は、2023年にYaffle氏をサウンドプロデューサーに迎えて制作した「アイノロイ」(テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌)、本日配信リリースのアルバム先行曲「嘘」のDOORS ver.に加えて、新たに書き下ろした新曲で構成した全10曲を収録。 アルバムタイトル『DOORS』はこれまでいろいろな扉を開けてきたからこその今があり、いくつになっても新しい扉を開けていきたい、アルバムが聴いてくれた誰かの扉を開けるきっかけになればという願いが込められている。 今作サウンドプロデューサーには25年間矢井田 瞳の音楽を支えてきた西川 進をはじめ、Yaffle、JIN INOUE、新たに元・椿屋四重奏のフロントマンにして、現在はソロとして活動する中田裕二も加わり、多彩な音楽家たちと奏でるコラボレーションも聴きどころだ。25年を経てなお輝きを増すポップセンス、ソングライティングが光る、踠きながら前に進もうとするヤイコが新たな扉をあけた作品が誕生した。 本日デビュー25周年特設サイトでは新ビジュアルが公開され、13thアルバム『DOORS』詳細、購入者特典内容、デビュー25年を遡る秘蔵ライブ映像、そして矢井田 瞳の25年間のアーティスト活動の中で出会った大切な方たちから25周年のお祝いコメントが寄せられているのでぜひチェックして欲しい。コメントは第一弾として、今後も続々と公開となる。 また8月3日に東京、16日に大阪で開催の25周年記念リクエストライブ<矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』>は先ほどチケットが一般発売となりすぐにソールドアウトとなった。 ◆ ◆ ◆ ■矢井田 瞳 メッセージ■13thアルバム『DOORS』リリースにあたり大切な25周年YEARにオリジナルアルバムを出せること、本当に嬉しいです。「DOORS」というタイトルには、これまで色んな扉を開けてきたからこその今であり、いくつになっても新しい扉を開けていきたい、という願いが込められています。とってもバラエティ豊かな10曲に仕上がってくれました!1曲1曲違う扉を開けるようなイメージで聴いてくれたなら本望です。 このアルバムが、聴いてくれた誰かの扉を開けるきっかけになってくれますように。 矢井田 瞳 ◆ ◆ ◆ 13thアルバム『DOORS』 2025年8月20日(水)リリースCDご予約/ご購入はこちら:https://lit.link/yaiko_doors ■初回限定盤(2DISCS:CD+DVD) COZP-2192/3 4,950円(税込)|特典DVD付■通常盤(CD)COCP-42519 3,300円(税込) ■CMS限定盤 (「DOORS」初回限定盤 CD+DVD+Tシャツ) 8,950円(税込)(「DOORS」 通常盤CD+Tシャツ) 7,300円(税込) *サイズ展開:M・L・XL・XXL(数量限定) 【初回特典(CD+DVD 初回限定盤)】*矢井田 瞳弾き語りライブ「GUITAR TO UTA」特別編となるスタジオライブ映像を収録した特典DVD付 収録曲 (初回限定盤/通常盤/CMS限定盤 共通)全10曲収録<CD>1.嘘 〜DOORS ver.〜 *7/12 配信シングル・アルバムリード曲 2.アイノロイ *テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌 3.sigh sigh sigh 4.砂のケーキ5.やってられへんわ 6.Mirror7.Singing all day8.クジラの胃9.星空のクリスマス10.Heaven <DVD(初回限定盤のみ)> 全5曲収録「GUITAR TO UTA 〜room edition〜」1.手と涙2.Over The Distance3.Life’s […]

The post 矢井田 瞳、ニューアルバム『DOORS』決定。25周年へのお祝いコメント公開 first appeared on BARKS.