The BONEZが、Zeppシリーズを含めた全10ヶ所のフルキャパでのワンマンツアー<Tour 2025 I’m Not Your King>を10月より開催する。 フルキャパでのZeppワンマンツアーは、コロナ禍以前に開催された2019年の<We Control Tour”>以来、実に6年ぶり。現メンバーでは初となる。 本ツアーは昨年結成10周年を迎え幕張アリーナ単独公演の開催や、盟友Dragon Ashとのスプリットプロジェクト<Straight Up Tour>など、常に進化をし続けるThe BONEZの次章となるライブツアーだ。 チケット受付はe+最速先行がスタートしている。受付期間は7/22(火)23:59まで。 The BONEZ<Tour 2025 I’m Not Your King> 2025年10/24 (金) : 新潟・LOTS 18:00 / 19:0010/31 (金) : 北海道・札幌近松 18:00 / 19:0011/2 (日) : 北海道・小樽 GOLDSTONE 16:00 / 17:0011/3 (月祝) : 北海道・帯広 MEGASTONE 16:00 / 17:0011/6 (木):神奈川・KT Zepp Yokohama 18:00 / […]

The post The BONEZ、6年ぶりフルキャパでのZeppワンマンツアー開催決定 first appeared on BARKS.