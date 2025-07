アクアシティお台場は、お台場の夏を盛り上げるイベントとして、2025年7月11日〜8月31日(日)の期間、大人気アニメ「パウ・パトロール」とコラボした特別企画「パウっと、お台場GO!!」を開催する。今回の企画について、担当者に話を聞いた。ーー意図や狙い、目的は?お台場の夏を盛り上げるイベントとして、「パウ・パトロール」とコラボした特別企画を開催。映画「パウ・パーティー in シアター 2025」の公開にあわせて、コラボイベントをスタートします。

マーシャルの巨大バルーン(イメージ)

【写真】オリジナル缶バッチ(イメージ)

パウ・パトロールがやってくる!(ビジュアル)

塗り絵バルーン(イメージ)

オリジナルシール(イメージ)

パウ・パトロール パウっとおかたづけ!サウンドアドベンチャー・ベイ(イメージ)

パウ・パトロール ビッグトラック ベーシックビークル シリーズ(イメージ)

パウっとマーケット-by VILLAGE VANGUARD-(ビジュアル)

パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-(会場イメージ)

ゲームチケット+クリアカードセット(イメージ)

ポイントゲットレース(イメージ)

マグネットキャッチャー(イメージ)

ファイヤーレスキュー(イメージ)

リングトス(イメージ)

ペタペタ焼き(イメージ)

トートバッグ・巾着作り(イメージ)

チェイスorスカイのケース⼊りポップコーン(イメージ)

25周年記念ロゴ

ーーイチオシ、目玉となるものは?会期中は、期間ごとにコンテンツが登場します。第一弾では、メイン会場に高さ5.8メートルものマーシャルの巨大バルーンや、登場キャラクターのフォトスポットが登場。オリジナル缶バッチがもらえるスタンプラリーも実施します。第二弾では、「ヴィレッジヴァンガードコーポレーション」プロデュースのPOP UP STORE「パウっとマーケット -by VILLAGE VANGUARD-」がオープン。第三弾では、高さ約5メートルもの巨大パウステーションバルーンが登場する体験型POP UP STORE「パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」を開催。そのほか、キャラクターとの撮影会やミニゲーム・ワークショップなどさまざまイベントで遊んでお楽しみいただけます。ーーユーザーへのメッセージは?2025年の夏は、ご家族そろって「パウ・パトロール」の魅力が詰まったアクアシティお台場ですてきな思い出を作りませんか?皆様のご来館を、心よりお待ちしております。■「パウっと、お台場GO!!」 開催概要開催期間:2025年7月11日(金)〜8月31日(日)開催会場:3階アクアアリーナ、ほか館内各所※イベントは予告なく変更になる可能性あり■マーシャルの巨大バルーン・フォトスポット高さ5.8メートルのマーシャルの巨大バルーンが出現。さらに、チェイス、ラブル、スカイ、ズーマ、マーシャル、ロッキーのフォトスポットが登場。記念写真が撮影できる。開催期間:7月11日(金)〜21日(祝)開催場所:3階アクアアリーナ※フォトスポットは、期間後も8月31日(日)まで4階「にがおえShop星の子」前に設置■パウっと、館内探検スタンプラリー館内に設置された6カ所のラリーポイントを巡るスタンプラリー。登場キャラクターをデザインした6つのスタンプのうち4つ以上を集めた人限定で、オリジナル缶バッチをプレゼント。開催期間:7月11日(金)〜23日(水)賞品:オリジナル缶バッチ賞品個数:先着3000個(6種類)引き換え場所:3階アクアアリーナ(11時〜21時)※スタンプラリーシートがなくなり次第終了※賞品は選べない※オリジナル缶バッチがなくなり次第、賞品の引き換えは終了■映画「パウ・パーティー in シアター 2025」公開記念イベント1階ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて公開記念イベントを開催。日時:7月13日(日)(1)10時10分の回上映後(イベント時間:11時35分〜12時5分を予定)(2)12時50分の回上映後(イベント時間:14時10分〜14時40分を予定)会場:1階ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場料金:一般・大学生・シニア:1700円/幼児・小学生・中学生・高校生・障がい者:1500円※FLEXOUND席は+200円※特別興行につき、割引券・無料招待券・ムビチケは使用不可※劇場窓口では残席がある場合のみチケット売り場で販売※詳細は「ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場」公式サイトで確認を■パウ・パトロールがやってくる!チェイスとラブルがアクアシティお台場に登場。一緒に記念撮影が楽しめる撮影会を開催。開催日時:8月9日(土)(1)12時〜12時30分/(2)13時30分〜14時/(3)15時〜15時30分参加人数:最大150組(各回50組)参加方法:当日、3階アクアアリーナにて11時より整理券を配布※整理券は先着。なくなり次第、配布終了※カメラマン付き撮影会ではなく、自身のカメラ・スマートフォンなどでの撮影となる■ワークショップ「パウ・パトロールの塗り絵バルーン作り」登場キャラクターがデザインされたバルーンに色を塗り、膨らませて遊べるバルーン作りワークショップ。自分だけのオリジナル作品を作ろう。開催日時:8月16日(土)11時〜16時30分(1回約30分)参加人数:最大150組参加方法:当日、3階 アクアアリーナにて11時より整理券を配布参加条件:当日の館内での2000円以上のレシート(税込・合算可)、またはユナイテッド・シネマ鑑賞チケット半券を持参すること※整理券は先着。なくなり次第、配布終了※映画鑑賞チケットは「ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場」での鑑賞チケットの半券に限る※絵柄は3種類。選べない※レシートは一部対象外店舗あり■“パウっと、まんぷく”限定オリジナルシールを手に入れよう!対象の飲食店舗で飲食した子どもにオリジナルシールをプレゼント。開催期間:7月24日(木)〜8月21日(木)配布場所:対象の各飲食店舗※対象の飲食店舗は、特設サイトで確認を※なくなり次第終了※小学生以下の子どもが対象※子ども1人につき1枚まで■パウっとチャレンジ サマー抽選会期間中、館内を利用した4000円(税込・合算不可)以上のレシートを提示すると参加できる抽選会。開催期間:8月9日(土)〜17日(日)12時〜21時開催場所:3階アクア広場参加条件:・館内を利用した4000円(税込・合算不可)以上のレシートで1回(1レシートで最大5回)・アクアシティお台場 公式インスタグラムをフォローで1回追加賞品情報:抽選でパウ・パトロールのおもちゃやアクアシティお台場利用券が当たる<パウ・パトロール賞>・パウ・パトロール パウっとおかたづけ!サウンドアドベンチャー・ベイ・パウ・パトロール ビッグトラック ベーシックビークル シリーズ ※6種1セットなど<アクアシティ賞>・アクアシティお台場利用券など※画像はイメージ。実物の商品とは異なる場合がある※レシート・アクアシティお台場利用券は一部対象外店舗・商品がある■「ヴィレッジヴァンガードコーポレーション」プロデュースイベント■パウっとマーケット-by VILLAGE VANGUARD-限定アイテムを購入できるほか、チェイスとスカイのミニバルーンの期間ごとの展示やARフォトスポットで写真撮影できるPOP UP STORE。「パウ・パトロール」の世界観が会場全体で楽しめる。開催期間:7月24日(木)〜8月18日(月)開催時間:11時〜20時開催場所:3階 アクアアリーナ入場料:無料※混雑時は入場を制限する場合あり■パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-高さ約5メートルもの巨大パウステーションバルーンが登場する体験型POP UP STORE。4種類のオリジナルゲームや、2種類のワークショップが楽しめるほか、ここでしか買えない限定アイテムも登場。開催期間:8月22日(金)〜31日(日)開催時間:11時〜20時開催場所:3階アクアアリーナ入場料:無料(一部有料コンテンツあり)※混雑時は入場を制限する場合あり■ミニゲームレジにて「ゲームチケット+クリアカードセット」を購入するとミニゲームに参加できる。※クリアカードの絵柄はランダム<ポイントゲットレース>点数が書いてある道路に向かって3つのビークルを走らせ、それぞれのビークルが止まった点数の合計に応じてオリジナルアクリルバッジをプレゼント。<マグネットキャッチャー>マグネット付きの棒を使って、バッジを5個釣り上げる。裏側にいるキャラクターを集めた数に応じてオリジナルマグネットステッカーをプレゼント。<ファイヤーレスキュー>5個のボールを投げて火の的を倒した合計点数に応じてオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。<リングトス>森に生えている木に5つのわっかを投げ、引っかかった数に応じてオリジナルアクリルスタンドをプレゼント。■ワークショップ<ペタペタ焼き>好きなキャラクターを選んで、色を塗って楽しめるワークショップ。作ったペタペタ焼きは窓やドアやタイルの壁に貼れる。参加費:770円※なくなり次第終了<トートバッグ・巾着作り>オリジナルデザインのトートバッグや巾着を作成できるワークショップ。トートバッグか巾着を選び、好きなデザインのアイロンシートを組み合わせて楽しめる。参加費:・アイロンプリントシート(全4種)(各1100円)・素体トート(400円)・巾着(300円)※なくなり次第終了■「パウ・パトロール」オリジナルのポップコーンボックスパウ・パトロール公式キッチンカー「PAWfect KITCHEN」が登場。オリジナルデザインのストラップがついた、チェイスとスカイの「パウ・パトロール」ポップコーンボックスを販売。開催期間:7月11日(金)〜8月31日(日)11時〜17時開催場所:3階アクアアリーナ販売内容:チェイスorスカイのケース入りポップコーン販売価格:2600円支払方法:クレジットカード・交通系IC・PayPay※現金の取り扱いなし※ポップコーン(しお味)のみ(500円)の販売もあり■「パウ・パトロール」とはスピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ。10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズ。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろいろなトラブルに立ち向かっていく。パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜17時55分から放送中。また、Paramount+(J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでも視聴できる。(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPINMASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.■「アクアシティお台場」開業25周年2025年で開業25周年。アニバーサリーイヤーを記念して「〜THE NEXT STAGE, ODAIBA! THE NEXTSTAGE, AQUA CITY! 〜」をコンセプトに、周年記念ロゴを作成。お台場の象徴である自由の女神とともに、アクアシティお台場がいろいろなオブジェクトの重なりで25周年を組み上げるイメージを、シルエットやカラーで表現。お台場の再開発により、都市型リゾートへの注目が再び集まるなか、アクアシティお台場もさらなるステージへ踏み出したいという思いが込められている。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。