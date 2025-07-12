£··î£±£²ÆüÊüÁ÷¡¡#15 ¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¡×Á°ÊÔ
´ë²èÆâÍÆ
Travis Japan¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¼èºà¡£¥í¥±¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯VTR¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É ¥×¡¼¥ëWAI¤Ç¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹
¡¡¢¨7/12¡ÊÅÚ¡Ë¡ÄÁ°ÊÔ¡¡¡¡7/19¡ÊÅÚ¡Ë¡Ä¸åÊÔ
¢§½ë¤µ¤Ç³ÆÃÏ¤Î¥×¡¼¥ë¤¬ÂçÀ¹¶·
¡¦ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Î¿¿²ÆÆü¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿
¡¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ç¤Îº£Ç¯¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¹ç·×¤ÏºòÇ¯Æ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó1.7ÇÜ
¢ªÂçÀ¹¶·¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¡¼¥ë¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¡ª
¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¡´Æ»ë¤Î»ÅÊý
¡Ú¢¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼POINT¡Û¡ª
¡¦±Ä¶ÈÃæ¤Ï´Æ»ëÂæ¤ËÅÐ¤ë»þ¤â¥×¡¼¥ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
¡¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¹¤°µß½õ¤ÎÆ°ºî¤Ë°Ü¤ì¤ë¤è¤¦Àõ¤¯ºÂ¤ê´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦
¡Ò¡ù¤³¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥¯¥¤¥º¡Ó
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬¿åÆñ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡©
¢ªÊ¿¹Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¹âÎð¼Ô¤Ï¿²¤½¤Ù¤ë¤È¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤·Å®¤ì¤ë´í¸±¤â
¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¢¥×¡¼¥ë¤Ë±£¤ì¤¿´í¸±¡Á´Æ»ë¥Æ¥¹¥È¡Á
¡¦¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢ÇÈ¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë±£¤ì¤¿¿åÆñ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Ô°Ù¤òÃµ¤¹¡ª
¢ª1¤Ä¤á ÉâÎØ¤ò½Å¤Í¤Æ»ÈÍÑ:ÉâÎØ¤ò2¤Ä°Ê¾å½Å¤Í¤ë¤ÈÅ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤¿¤á´í¸±
¢ª2¤Ä¤á Àø¿å:ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤ä¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËÂ©¤Ä¤®¤ò¼×¤é¤ìÅ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¢ª3¤Ä¤á »Ò¶¡ÍÑÉâÎØ:ÇÈ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¼«ÎÏ¤Ç¤ÏÌá¤ì¤ºÅ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼£¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¤Îµ»½Ñ
¡¦¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥¯¥í¡¼¥ë:´é¤ò¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥¯¥í¡¼¥ë
¢ªÅ®¤ì¤¿Êý¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë´é¤òÀµÌÌ¤Ë¤¹¤ë
¡¦Î©¤Á±Ë¤®¡§Â¤ò8¤Î»ú¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿å¤ò¤«¤¯
¢ªÅ®¤ì¤¿Êý¤ò±¿¤Ö»þ¤ËÉ¬Í×
¡Á¥×¡¼¥ë¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÅ®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ä¡Á
¡¦ÂÎ¤ò²£¤Ë¤·¤ÆÉ¡¤È¸ý¤À¤±¤ò½Ð¤·¶õµ¤¤ò´Þ¤à¤È¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Éâ¤¯
¢ª¾åµ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¼ê¤Ç8¤Î»ú¤ò¤«¤¯¤È³Ú¤ËÉâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¤µß½õ·±Îý
¡Áµß½õ¼ê½ç¡Á
¡È¯¸«¤·¤¿¤éÅ«¤òÌÄ¤é¤·µß½õ¤Ø¸þ¤«¤¦
¢µß±ç2¿Í¤¬µß½õ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ØÆþ¤ë
£2¿Í¤ÇÅ®¤ì¤¿Êý¤òÎ¦¤Ø±¿¤Ö
¤Å®¤ì¤¿Êý¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¦
¡Á¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¤¬¶ÛµÞ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ«¤ò¿á¤¯¥³¥Ä¡Á
ºÇ½é¤ÏÂç¤¤¯ÌÄ¤é¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê¿á¤¯¤ÈÂç¤¤¤²»¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤
¡Á¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÊý¡Á
Å®¤ì¤¿¿Í¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ªÊ¢¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ß´é¤ò½Ð¤¹