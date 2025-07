セブン‐イレブン・ジャパンは、清涼感あふれるスイーツ系サンドイッチ「チョコミントサンド」を、2025年7月16日(水)より期間限定で北海道内のセブン‐イレブンにて販売します。実売価格は398円(税抜)。

「チョコミントサンド」

記事のポイント 国産の天然ハッカ油を使用した本格的なチョコミントサンドは、爽やかな清涼感とチョコの甘さが合わさって夏にピッタリの味わい。北海道限定発売なので、チョコミント好きな道民の方はもちろん、期間中に北海道旅行される方もセブン-イレブンへ駆け込みましょう。

本品は、北海道産天然ハッカから精製されたハッカ油を配合したクリームにチョコチップを混ぜ込んだスイーツ系サンドイッチ。ココアをパン生地に配合してココア色・風味に仕上げることで、チョコミントクリームとの彩りにもこだわっています。

すっきりとしたチョコミントの清涼感と、相性の良いココア生地の味わいの両方が感じられる暑い夏にぴったりのスイーツ系サンドイッチです。

北海道の国産天然ハッカ油を使用

国産天然ハッカ栽培の歴史は古く、明治時代に北海道に伝来し、特に栽培に最適だった現在のオホーツク地方の北見地区周辺で昭和初期に最盛期を迎えます。ところがその後の輸入の自由化、安価な合成ハッカが開発されたことで国産天然ハッカは衰退の一途をたどります。

北見地域の名産品としての国産天然ハッカの「地域資源維持」を目的に1984年に道内唯一の「北見ハッカ工場」の閉鎖と同時に「株式会社 北見ハッカ通商」が創業されました。

今回の商品は「株式会社 北見ハッカ通商」の看板商品である「ハッカ油」を使用して開発したもの。セブン‐イレブンでは、「株式会社 北見ハッカ通商」の取組みに賛同し、今後も「ハッカ油」を使用した商品を開発や国産ハッカの資源維持に貢献していきたいとしています。

セブン‐イレブン・ジャパン 「チョコミントサンド」 発売日:2025年7月16日 北海道限定発売 実売価格:398円(税抜)

