2025年7月12日｜今日の月齢と宇宙の出来事＋占い

まだまだ満月に近い月齢。夜空を見上げよう

🌕️今日の月【月齢16.7】

2025年7月12日21時頃の月のシミュレーション画像(Credit: NASA's Scientific Visualization Studio)



本日の月もまだまだ満月に近い月齢なので、今夜もまた夜空を見上げてみましょう。

月の出:12日 20時17分頃満月直後の“やや欠け始め”の月。東南東の低空に赤みを帯びて昇ります。月の入り:13日 5時26分頃夜明け直前、西空へ沈みます。

※時刻は国立天文台「今日のこよみ」(東京近郊)を基準にしています。地域によって数分〜十数分のずれがあります。

また、NOAA=アメリカ海洋大気庁の情報によると、7月11日〜12日(日本時間で12〜13日の夕方頃)にかけてはアラスカやアメリカ北部地域で「淡いオーロラが見え始める程度の静かな活動」が予想されています。日本から観測することはできませんが、現地で撮影される写真が楽しみですね。

2001年7月12日:

スペースシャトル・アトランティス打ち上げ

2001年7月12日(米国東部夏時間)、スペースシャトル「アトランティス」(STS-104)が打ち上げられました。このミッションでは、国際宇宙ステーション(ISS)に船外活動用エアロック「クエスト」が設置され、スペースシャトルがドッキングしていない状態でも船外活動が可能になりました。

【▲ 取付作業中の船外活動用エアロック「クエスト(Quest Joint Airlock)」」(Credit: NASA)】

NASA - This Week in NASA History: STS-104 Launches to Space Station - July 12, 2001

