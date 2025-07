【レポート】JO1、ドキュメンタリー映画のイベントでファンに感謝！「12人目のメンバーだと思っています」（白岩瑠姫）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「自分たちだけじゃなくて、JAMの皆さんも一緒に進んでいるのがJO1だなと思います」(河野純喜)

JO1が7月11日、都内で行われたドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』の公開記念舞台挨拶&全国中継上映会に登壇。7月4日に公開され、大ヒット中の本作にまつわる裏話を、監督を務めた稲垣哲朗とともに語った。

MCを務めたのは、お笑いコンビ・はんにゃ.の金田哲。冒頭から「ただのJAMです!」とファン目線で会場を盛り上げ、終始温かな空気に包まれるなかでイベントを進行した。

メンバーは客席からサプライズ登場し、大きな歓声に包まれながらステージへ。佐藤景瑚は、金田さんに“ズクダンズンブングン”の振りをしながら歩み寄り、会場の笑いを誘った。自己紹介では、大平祥生が京都、河野純喜が奈良の地元JAMに向けて呼びかける場面も。続いて監督がメンバーとハイタッチをしながら登場し、これまでに築いた信頼関係を垣間見せた。

映画は7月4日に公開されて以降、映画レビューサービス「Filmarks」における「初日満足度ランキング」で堂々の第1位を獲得。さらに、TOHOシネマズのアンケートでも、100パーセントの満足度を記録するなど、高い評価を得ている(7月4~6日実施TOHOシネマズアンケート調べ)。

映っていて驚いたシーンはあったかを聞かれると、木全翔也は、「ライブ映像が盛りだくさんで、映画館で観ると音もいいし、大迫力で驚きました」とコメント。

また、監督から「入れたかったけれど入れられなかったシーン」として川西拓実の名前が挙げられると、川西は「何かわかりませんが、先に謝っておきます! わるいことですか…? 」と笑いを誘いつつ、「映画の最後のバラード曲で、照明も当たっていない真っ暗ななかで“やっとできた”と噛みしめていたんです」と明かされ、さらに「かっこいいなとザワつきました」と言われると、川西は照れた表情を見せながら、「覚えています。清々しい気持ちでした」と振り返った。

JAMとの関係性について聞かれた白岩瑠姫は「原点に戻ると、このメンバーを選んでくださったのが皆さんなので、そもそも皆さんがいなかったらこういった映画や東京ドームのライブもすべてないわけで。生みの親ですし、12人目のメンバーだと思っています」と熱く感謝を述べ、さらに河野純喜は「映画にもたくさん出てくるJAMのインタビューシーンがすごく好きで。海外の方が日本語で伝えてくださったりとか、すごく沁みます。自分たちだけじゃなくて、JAMの皆さんも一緒に進んでいるのがJO1だなと思います」とファンへの愛を語った。

イベントの締めくくりには、金田から「JO1の円陣を近くで見たい」とリクエストがあり、JO1のメンバーに加えて金田と監督も参加し、ステージ上で恒例の円陣が実現。声掛け担当の河野は「これからもJO1が選んだ道を正解にしていく。JAMの皆さんもついてきてください!」と力強く呼びかけ、会場全体が一体となってイベントは温かく幕を閉じた。

(C)2025「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」製作委員会

映画情報

『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』

絶賛公開中

出演:大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督:稲垣哲朗

配給:TOHO NEXT 吉本興業

リリース情報

2025.07.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bon Voyage(LIVE)」

『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』作品サイト

https://jo1.jp/feature/mikansei_bonvoyage

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/