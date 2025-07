サラヤは、「ヤシノミ」シリーズより、ポケモンがパッケージデザインに登場する「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン第二弾」(4商品)を2025年7月25日(金)より期間限定で全国発売します。

「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン第二弾」

記事のポイント 手肌にやさしく環境にも配慮したヤシノミ洗剤シリーズに、キュートなポケモンのキャラクターがデザインされたパッケージが登場。いずれも無香料・無着色で、強い香りが苦手な方にもオススメです。期間限定なので気になる方はお早めに!

ヤシノミ洗剤は、1971年に誕生した食器用洗剤。当時、排水による河川の汚染が問題視されており、川を汚さない洗剤をつくりたいという想いから開発されました。ヤシの実由来の洗浄成分を使用し、排水はすばやく分解され地球に還ります。

また、「洗浄に不要な成分は入れない」というコンセプトで無香料・無着色にこだわり、同コンセプトのランドリーシリーズも展開。「人と地球にやさしい」洗剤として50年以上続くロングセラーブランドへと成長しています。

今回、2024年に発売したポケモンデザインの好評を受け、第二弾を実施。2025年のポケモンデザインでは、「ピカピカに洗って、みずの未来もピッカピカ」をテーマに、みずタイプのポケモンとピカチュウがヤシノミ洗剤のパッケージに描かれています。みずタイプのポケモンは、ゼニガメ・ミズゴロウ・ポッチャマ・クワッスと、様々な世代のポケモンが各ラインアップに初登場。また、昨年に引き続きナッシー(アローラのすがた)も、全商品のパッケージのどこかに隠れています。

発売を記念し、ポケモンスペシャルグッズが当たるキャンペーンも実施されます。「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン」の購入レシートと対象商品の写真を撮影し、特設サイトより応募すると、抽選で500名にポケモンスペシャルグッズが当たります。

応募期間:2025年7月25日(金)11:00〜2025年9月30日(火)23:59

【商品特徴】

ヤシノミ洗剤(ポケモン:ピカチュウ&ミズゴロウ)

1971年の誕生以来、手肌へのやさしさと高い生分解性をもつヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用し、洗浄に不要なものは入れない“無香料・無着色”にこだわった食器用洗剤。

ヤシノミ洗剤プレミアムパワー(ポケモン:ピカチュウ&ゼニガメ)

油汚れに強く、優れた泡立ち。ヤシノミ史上最高の洗浄力を持ちながら手肌へのやさしさを両立した濃縮タイプの食器用洗剤。

ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ(ポケモン:ピカチュウ&ポッチャマ)

無香料・無着色のコンセプトはそのままに、高い洗浄力で皮脂汚れも食品汚れもしっかり洗浄する衣料用洗剤。

ヤシノミ柔軟剤(ポケモン:ピカチュウ&クワッス)

使う人と場所を選ばない無香料。強い香りが苦手な方や小さいお子さん、ペットのいるご家庭でも気兼ねなく使える柔軟剤。

サラヤ 「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン第二弾」 発売日:2025年7月25日 オープンプライス

