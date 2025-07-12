来週の【重要イベント】機械受注、米消費者物価、G20財務相会議 (7月14日～20日)（訂正） 来週の【重要イベント】機械受注、米消費者物価、G20財務相会議 (7月14日～20日)（訂正）



――――――――――――――――――― 7月14日 (月) ――

◆国内経済

★5月機械受注 (8:50)

・5月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・5月設備稼働率 (13:30)

・5月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド6月消費者物価指数 (19:30)

★中国6月貿易収支

◆新規上場、市場変更 など

〇ＳＣＡＴ <3974> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 7月15日 (火) ――

◆国内経済

・5年クライメート・トランジション利付国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

・中国6月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国4-6月期GDP (11:00)

★中国6月鉱工業生産 (11:00)

★中国6月小売売上高 (11:00)

・中国1-6月固定資産投資 (11:00)

・中国1-6月不動産開発投資 (11:00)

・ドイツ7月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏5月鉱工業生産指数 (18:00)

・ユーロ圏7月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国6月消費者物価指数 (21:30)

・米国7月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース 、ウェルズ・ファーゴ 、ブラックロック



――――――――――――――――――― 7月16日 (水) ――

◆国内経済

・1-6月開催分の日銀金融政策決定会合議事録 (8:50)

・6月訪日外客数 (16:15)

・芥川賞・直木賞発表

◆国際経済ｅｔｃ

・英国6月消費者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏5月貿易収支 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国6月生産者物価指数 (21:30)

★米国6月鉱工業生産 (22:15)

・米国6月設備稼働率 (22:15)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (17日3:00)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ジョンソン・エンド・ジョンソン 、バンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー 、ゴールドマン・サックス・グループ 、シティグループ /[欧]ASMLホールディング



――――――――――――――――――― 7月17日 (木) ――

◆国内経済

・6月貿易収支 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月首都圏マンション市場動向 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国6月失業率 (15:00)

・ユーロ圏6月消費者物価指数[確報値] (18:00)

★米国6月小売売上高 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国7月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

・米国6月輸入物価指数 (21:30)

・米国6月輸出物価指数 (21:30)

・米国5月企業在庫 (23:00)

・米国7月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国5月対米証券投資 (18日5:00)

★G20財務相・中央銀行総裁会議 (南アフリカ、～18日）

【海外決算】

[米]ネットフリックス 、GEエアロスペース 、アボット・ラボラトリーズ 、ペプシコ 、エレバンス・ヘルス 、トラベラーズ 、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス /[台]★台湾積体電路製造 (TSMC) /[ス]ノバルティス

◆新規上場、市場変更 など

〇ジャムコ <7408> [東証Ｐ]：上場廃止

〇イオンディライト <9787> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月18日 (金) ――

◆国内経済

★6月全国消費者物価指数 (8:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月生産者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏5月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏5月建設業生産高 (18:00)

★米国6月住宅着工件数 (21:30)

・米国6月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国7月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

【海外決算】

[米]アメリカン・エキスプレス 、チャールズシュワブ 、スリーエム

◆新規上場、市場変更 など

★みのや <386A> ：東証Ｓ上場



――――――――――――――――――― 7月19日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・ベッセント財務長官が来日、万博イベントに参加予定



――――――――――――――――――― 7月20日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★参議院議員選挙投開票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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