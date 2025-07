back numberが、8月1日(金)に公開する劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の主題歌を新曲「幕が上がる」で担当することが決定した。 劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER~走る緊急救命室』からの映画作品。鈴木亮平演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主。切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクターだ。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。 主題歌「幕が上がる」は、製作中の映画を観るなどして書き下ろした作品となっている。小林武史がプロデューサーを務めたスケール感のあるバラード曲で、この楽曲について作詞・作曲を担当した清水依与吏は「この映画から影響を受けたバンドマンなりに「弱さ」と向き合い「強さ」を定義してみました。」とコメントしている。 主題歌解禁にあわせ、主演の鈴木亮平、松木彩監督そしてTBS高橋正尚プロデューサー、back numberのコメントが到着している。 ◆ ◆ ◆ ■鈴木亮平 コメント「怖いけど 震えは止まってないけど」この歌い出しを聞くたびに、映画のシーンが蘇ってきます。 新人ナースの震える手を包み込む、ベテランナースの震えた手。レバーを押し込み、船を前へ進める操舵士。そして、恐怖と使命の間で揺れていたドクターの姿。 恐怖や絶望の中でも、それでも「人の命を救いたい」と願う僕らの本能は、一体どこから来るのでしょう。 「『誰かを助けたい』と願い、勇気を出せる全ての人がヒーローだ」今作のこの想いを真っ直ぐに受け止め、素晴らしい曲に仕上げていただいたback numberの皆様に、心から感謝します。 この曲は、今日も誰かのために頑張っているすべての人への応援歌になるはずです。 この曲が流れるエンドロールにMERのすべてが詰まっています。ぜひ最後の一秒まで、劇場で感じてください。 ◆ ◆ ◆ ■TBS高橋正尚プロデューサーコメント「TOKYO MER」は、コロナ禍、患者のために未知のウイルスに挑む医療従事者に精一杯のエールを送りたい、という思いで企画しました。一方、今も災害など様々な危機の際には、困っている人々のために駆け付ける方々が沢山おられます。誰かのために一歩踏み出す勇気をもつ人は、誰もがヒーロー。今回の「南海ミッション」はそんな“ふつう”の人々が立ち上がる強さを描いた物語です。“等身大の人々”の葛藤と成長がテーマなら、主題歌はback numberさんしかいない。その期待通りに、歌詞の一言目で鷲掴みにされました。怖いけど。震えは止まらないけど。でもきっと自分にも、誰かのために出来ることがある。昨日までの自分を少しだけ超えるために、そっと背中を押してくれる。そんな素敵な曲です。 ◆ ◆ ◆ ■松木彩監督コメント今作の準備が始まった際、back numberさんのアルバム「ユーモア」を聴きながら作業をしていました。怖いほどに雄大な自然や、未熟なチームの日常や成長をどう描こうか考える時にヒントをくれるような存在でしたので、その後主題歌をback numberさんが作ってくださると聞いた時は、驚きましたし勝手に運命的なものを感じました。いただいた主題歌「幕が上がる」は、最初のフレーズから劇中全てのキャラクターに寄り添ってくれるような温かく力強い楽曲で、描きたいものを汲み取ってくださった、と感じました。この曲を聴き終えて、この映画は完結するのだと思います。素晴らしい主題歌をありがとうございました。 ◆ ◆ ◆ ■清水依与吏(back number) コメント自分の人生の中で一番身の危険を感じるのは、ライブの本番当日です。ステージでミスをしようが、音を外そうが、怪我をするようなことはありません。ですが、ほんの少しの動作で汗が吹き出し、時間は凝縮し、明らかに心と体が「命のやり取りをしている」と叫んでいるように感じます。 『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』との共通点としては笑われてしまいそうなエピソードですが、この映画から影響を受けたバンドマンなりに「弱さ」と向き合い「強さ」を定義してみました。 ◆ ◆ ◆ また、back numberが歌う主題歌「幕が上がる」の一部が聴ける最新予告映像が解禁となった。 劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』 2025年8月1日(金)南海MER緊急出動!! ■キャスト:鈴木亮平 賀来賢人 高杉真宙 生見愛瑠 宮澤エマ / 菜々緒 中条あやみ 小手伸也 佐野勇斗 ジェシー(SixTONES) フォンチー 江口洋介 / 玉山鉄二 橋本さとし 渡辺真起子 鶴見辰吾 石田ゆり子■監督:松木 彩(『半沢直樹』『テセウスの船』ほか)■脚本:黒岩 勉(映画『キングダム』シリーズ、映画『グランメゾン・パリ』ほか)■主題歌:back number「幕が上がる」■制作プロダクション:大映テレビ■配給:東宝 ©2025 劇場版『TOKYO MER』製作委員会 ■公式サイト:https://tokyomer-movie.jp/■公式Twitter:tokyo_mer_tbs■公式インスタグラム:tokyo_mer_tbs■公式TikTok:tokyomer 関連リンク ◆back number オフィシャルサイト◆back number オフィシャルYouTubeチャンネル◆back […]

The post back number、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』主題歌に。最新予告映像解禁 first appeared on BARKS.