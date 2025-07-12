ËÌ³¤Æ»¡¦¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¸«¤´¤í·Þ¤¨¤ë¡¡¥Ô¡¼¥¯¤Ï3Ï¢µÙ...Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·Ê¤â
²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤È¤¤¤¨¤Ð......¡©¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤Ë¹¤¬¤ë²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¡ÄÌë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢º£¤¬¸«¤´¤í¤é¤·¤¤¡£
2025Ç¯7·î10Æü¡¢¤«¤ß¤Õ¤é¤Î½½¾¡³Ù´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷kamifurano¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çö»ç¿§¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë²ÖÈª¡£¤µ¤¹¤¬¤ËËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Âç¤Ê¸÷·Ê¤À¡£
¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡ÖËÜÆü¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ááºé¤¤âÃÙºé¤¤âËþ³«¤ò·Þ¤¨¡¢Ä«¤«¤éÂô»³¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤¨¤¨¤Ê¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¸«¤´¤í¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤«¡¢¤Þ¤¿¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÎËþ³«¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¤«¤ß¤Õ¤é¤Î½½¾¡³Ù´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¸«¤´¤í¤Ï¡¢¡Ö7·î¤Î3Ï¢µÙ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¡×
¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¹Âç¤ÊµÖ¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¤ä¡¢½½¾¡³Ù¤Ê¤É¤Î»³¡¹¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÄ®¤À¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÉÙÎÉÌî¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁá¤¯¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤¿ÃÏ°è¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ß¤Õ¤é¤Î½½¾¡³Ù´Ñ¸÷¶¨²ñ¡×Ã´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¸«¤´¤í¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¡©¡¡
¡ÖÅ·¸õ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï7·î¤Î3Ï¢µÙ¤¢¤¿¤ê¡×
¡Ö7·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç
±«¤¬¹ß¤ë¤È¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¤«¤ß¤Õ¤é¤Î½½¾¡³Ù´Ñ¸÷¶¨²ñ¡×Ã´Åö¼Ô¡Ë
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆü¤Î½Ð¥é¥Ù¥ó¥À¡¼±à¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ä®±Ä¤Î»ÜÀß¡£
¾®¹â¤¤µÖ¤Î¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼±à¤Ç¡¢Å¸Ë¾Âæ¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¡¢ÅìÂ¦¤Ë¤Ï½½¾¡Ï¢Êö¤¬¸«¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Àä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÃÙºé¤¤Î¥ª¥«¥à¥é¥µ¥¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃÙ¤á¤Ç¤â¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö7·î12Æü¡Á21Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Æü¤Î½Ð¸ø±à¤Ç¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤«¤ß¤Õ¤é¤Î¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤È¤Ï°ã¤¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¤«¤ß¤Õ¤é¤Î½½¾¡³Ù´Ñ¸÷¶¨²ñ¡×Ã´Åö¼Ô¡Ë
Ìë¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¤â¤µ¤¾ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤í¤¦¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¤«¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥ó¥É¤«¤ß¤Õ¤é¤Î¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤ß¤Õ¤é¤Î½½¾¡³Ù´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£