¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÀÅ²¬¸©¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡ÖÇò»å¤ÎÂì¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢6·î27¡Á30Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÃæÉôÃÏÊý¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÀÅ²¬¸©¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¸Å¤¯¤«¤é¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÙ»Î»³¤ÎÀã²ò¤±¿å¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ô²½ºîÍÑ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂì¤Î¿å¤·¤Ö¤¤Ë¤è¤ëÆú¤¬¸½¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ëÍÍ¤Ê´¶³Ð¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¿ÀÀ»¤ÊÂì¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÆú¤ÈÂì¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÂì¤Ç²Æ¤ÏÎÃ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¶õµ¤¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸»ÍêÄ«¡¢ËÌ¾òµÁ»þ¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÉð¾¤¬ÆÆ¤¯¿ò·É¤ò´ó¤»¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸æÎé¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅÂ¤äÇÒÅÂ¤ò´ó¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°ì¤Î»³¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶Æâ¤Î¡ØÍ¯¶ÌÃÓ¡Ù¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÀã²ò¤±¿å¤¬Í¯¤½Ð¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¡£À¶¤é¤«¤Ê¿å¤Èºù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿»³·Á¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤Î¿®¶Ä¤ÈÎò»Ë¡¢¤½¤·¤ÆË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÀº¿ÀÀ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¡×(10ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Çò»å¤ÎÂì¡¿33É¼2°Ì¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇò»å¤ÎÂì¡×¡£¹â¤µÌó20£í¡¢ÉýÌó150m¤ÎÀäÊÉ¤«¤é¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÍ¯¤¿å¤Ë¤è¤ëÂç¾®¿ôÉ´¤ÎÂì¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£Î®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤¬¡¢Çò¤¤¸¨¤Î»å¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ëÍÍ¤Ê´¶³Ð¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¿ÀÀ»¤ÊÂì¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÆú¤ÈÂì¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÂì¤Ç²Æ¤ÏÎÃ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¶õµ¤¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼Ò¡¿99É¼1°Ì¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¡ÖÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼Ò¡Ê¤Û¤ó¤°¤¦¤»¤ó¤²¤ó¤¿¤¤¤·¤ã¡Ë¡×¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¿ÀÂÎ»³¤È¤¹¤ë¿®¶Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë1300°Ê¾å¤¢¤ëÀõ´Ö¿À¼Ò¤ÎÁíËÜµÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çº×¿À¤ÏÈþ¤Î¾ÝÄ§¡¢¡ÖÌÚ²ÖÇ·º´µ×ÌëÈûÇäÌ¿¡Ê¤³¤Î¤Ï¤Ê¤Î¤µ¤¯¤ä¤Ò¤á¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¡×¡£²ÐÆñ¾Ã½ü¡¦°Â»º¡¦¹Ò³¤°ÂÁ´¤Ê¤É¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸»ÍêÄ«¡¢ËÌ¾òµÁ»þ¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÉð¾¤¬ÆÆ¤¯¿ò·É¤ò´ó¤»¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸æÎé¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅÂ¤äÇÒÅÂ¤ò´ó¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°ì¤Î»³¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶Æâ¤Î¡ØÍ¯¶ÌÃÓ¡Ù¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÀã²ò¤±¿å¤¬Í¯¤½Ð¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¡£À¶¤é¤«¤Ê¿å¤Èºù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿»³·Á¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤Î¿®¶Ä¤ÈÎò»Ë¡¢¤½¤·¤ÆË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÀº¿ÀÀ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¡×(10ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)