直径数センチ程度のこのリング型のプロダクトは、ころころと転がして使うメジャー。中国発のおしゃれで賢いツールなんです。

↑曲がった物でも長さをスイスイ、コロコロ測れる「Tiroler 2.0」(画像提供/Titaner/YouTube)。

従来のメジャーは直線上の物を測るのは得意ですが、曲がった物は測れません。

そこで生まれたのが、この「Tiroler 2.0」。ペンや定規、カッターなど、チタニウム性のガジェットを提案している、中国のTitanerが手がけた製品です。

リング部分は2重構造。リングを転がすと内側が回転していき、物の長さを計測します。外側は固定されていて、ここを手で持って、測りたい物の上を滑らせるようにして使います。リングの1回転がちょうど10cmで、内側に見える目盛りにその長さが表示されます。

2年前に発売された初代「Tiroler」との違いは、内側リングの周囲に付けられた、取り外し可能なシリコン製のOリングです。これによって、ガラスや金属などのすべりやすい物の表面でも、しっかりグリップしながら測定できるようになったそう。測っている物に傷もつきにくくなります。

ほかにも、目盛りが見やすい位置に設置されたり、リングの動きがよりスムーズになったり、いろいろなアップデートが行われたそう。

物の上を転がすだけで、サッと正確な長さを測れるこのメジャー。動画を見ると、きっと使い心地のよさと爽快感を簡単にイメージできるはず。Tiroler 2.0は現在、クラウドファンディングで支援者を募集中です。

