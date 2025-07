2025年7月12日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営三田線の旅。

旅人は、加藤清史郎。

都営三田線

品川区の目黒駅から板橋区の西高島平駅までを結び、東京を縦断する路線。

全長26.5km、27駅を1時間弱で走ります。ビジネス街から中山道の板橋宿など、東京の様々な顔を楽しむことができる路線です。

神奈川県出身。1歳から芸能活動を始め、2011年、映画「忍たま乱太郎」で主役・猪名寺乱太郎役を演じ、同年『レ・ミゼラブル」ガブローシュ役で初舞台を踏む。

海外留学後、2023年「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」(NTV)に出演。その後も映像に舞台にと様々な話題作に出演し、幅広く活躍中。

現在、日本テレビ系7月期土曜ドラマ『放送局占拠』に警視庁の捜査員・伊吹裕志役として出演。

おじゃましたところ

目黒駅

白金高輪駅

御成門駅

千石駅

巣鴨駅

Cafe CYAN/思案茶房TANGO by The Place of Tokyo手作りの怪しい雑貨店『コーポかにみそ』Alpha Ocean Art Studio和-NAGOMI-