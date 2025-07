◆AMI、第1子出産を報告

【モデルプレス=2025/07/12】ツインズユニット・AMIAYAのAMI(36)が7月11日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。AMIは「We welcome our little one into the world kennyとayaちゃんも立ち会ってくれて無事に出産致しました」と第1子の出産を報告。「たくさんのサポート本当に本当にありがとう。支えて下さってる皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への感謝をつづった。

投稿では生まれたての第1子を抱える姿やお産中の様子などが収められている。AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったアーティストのKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年4月には第1子の妊娠を報告していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】