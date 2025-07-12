¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂÇÀþ¤¬·Ò¤¬¤ê²÷¾¡¡ªÆÀÅÀ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø2ÈÖ¡¦½¡¡¢3ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¡Ù¤ËÃ«ÈË»á¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï11Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ë6¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï½é²ó¡¢À¾Ìî¿¿¹°¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢½¡Í¤Ëá¤Î3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Áê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü2¥±¥¿°ÂÂÇ¡¢6ÆÀÅÀ¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¡£5ÈÖ¡¦À¾Ìî¿¿¹°¤¬3ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Î³èÌö¤Î±¢¤Ç¡¢Å¬»þÂÇ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¾å°ÌÂÇÀþ¤Î2ÈÖ¡¦½¡Í¤Ëá¤È3ÈÖ¡¦ÂÀÅÄÌº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å°Ì¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£Æü¿ùËÜ¤¬Á´Á³¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ2¥¢¥¦¥È¤«¤éÀ¾Ìî¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å°Ì¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï½¡¤¬¤È¤É¤á¤Î°ì·â¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾å°Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤¬¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Îº´Çìµ®¹°»á¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë½¡Áª¼ê¤Ï¤Í¡Ê2·³¤«¤é¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ã«ÈË¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÀÅÄÁª¼ê¤Ïº£Ç¯Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Í¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤½¤Î2¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤ÎÀ¾ÌîÁª¼ê¤¬³è¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù