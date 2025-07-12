ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JRのハウステンボス27、40号運休 車両不具合（7月12日午前8時現在） JRのハウステンボス27、40号運休 車両不具合（7月12日午前8時現在） JRのハウステンボス27、40号運休 車両不具合（7月12日午前8時現在） 2025年7月12日 8時10分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、ハウステンボス27号（早岐〜ハウステンボス間）とハウステンボス40号（ハウステンボス〜早岐間）は車両不具合により運用上の都合で運休する。（7月12日午前8時現在） ▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 宮崎、鹿児島県内で大雨によるJRの運転見合わせ相次ぐ（7月12日午前8時15分現在） 福岡県に雷注意報 昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に警戒（7月12日午前6時11分福岡管区気象台発表） 未明に福岡市東区の建物火災で消防隊出動 香椎照葉5丁目2番付近（7月12日午前 1時42分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 静岡, 葬祭, 仏壇, 伊東市, 射出成形機, ネジ, マンション, 長野, イベント, グループウェア