【エビアン選手権】竹田麗央が4打差7位浮上 畑岡奈紗が18位 笹生優花、渋野日向子は予選落ち
◇米女子ゴルフツアー エビアン選手権第2日（2025年7月11日 フランス エビアン・リゾートGC＝6504ヤード、パー71）
第2ラウンドが行われ、23位から出た全米女子オープン2位の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が67をマークし、通算6アンダーで首位と4打差の7位に浮上した。
68で回った畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が通算4アンダーで18位となった。
2連覇を狙う古江彩佳（25＝富士通）、シェブロン選手権覇者の西郷真央（23＝島津製作所）が3アンダーで26位。
山下美夢有（23＝花王）は2アンダーで34位、吉田優利（25＝エプソン）は1アンダーで38位、勝みなみ（27＝明治安田）はイーブンパーで44位、岩井千怜（23＝Honda）は1オーバーで53位で決勝ラウンドに進んだ。
岩井明愛（23＝Honda）、笹生優花（24＝アース製薬）、馬場咲希（20＝サントリー）、渋野日向子（26＝サントリー）は予選落ちした。
イ・ソミ（26＝韓国）が65で回り、通算10アンダーで単独首位に立った。