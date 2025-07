「copycat」の意味は？「コピー猫」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「ほかの人の行動やアイディアを真似する人」でした!

特に、オリジナリティがなく、単に模倣するだけの行為を否定的に表現することが多いそう。

「She accused him of being a copycat when she saw how similar his project was to hers.」

(彼のプロジェクトが自分のプロジェクトと似ているのを見て、彼女は彼を真似っ子だと責めた)