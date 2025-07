½ë¤µ¤Ç¡ÈÈ©¸«¤»¡ÉÁý²Ã¡©¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«¡¢¥ß¥ó¥Ë¤Ï¥Ð¥«¥ó¥¹É÷¡ÈÎÃ´¶¥ë¥Ã¥¯¡ÉÈäÏª

あまりの暑さに、芸能人のファッションも日に日に開放的になっている。

【写真】ハン・ソヒ、タトゥー×ミニスカで空港に

ガールズグループi-dleのミンニと女優のハン・ソヒが、季節感たっぷりの“涼しげ空港ファッション”を披露した。

(写真提供=OSEN)ミンニ

ミンニとハン・ソヒは7月11日、仁川国際空港からそれぞれマレーシアとタイへ出国。個性を生かしたスタイリングが注目を集めた。

ミンニは、バカンスに向かうかのような爽やかなビジュアルで登場。肩とウエストラインを大胆に見せたタンクトップで、夏らしい涼感を演出した。

一方のハン・ソヒは、ロックなムード漂うウェーブヘアに、クロップドトップスとミニスカートを合わせたコーディネートで登場。腰骨あたりのタトゥーも“ファッションの一部”として自然に取り入れていた。

日本も連日の記録的猛暑だが、お隣・韓国も灼熱状態にある。

7月9日、ソウル市の「熱中症救急室監視体系」によると、5月15日から7月7日までに発生した熱中症患者は計85人で、昨年の同時期(5月20日〜7月7日/27人)と比べて3倍以上に増加したという。

「熱中症救急室監視体系」には、現在救急室を運営するソウル市内のすべての病院(70カ所)が参加。今年は例年より早く猛暑が訪れたため、昨年より5日早く監視体制が稼働している。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

セレブたちの“肌見せファッション”も、そんな灼熱の日常を乗り切るためのサバイバル術なのかもしれない。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE(現i-dle)のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル&ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。