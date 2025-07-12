来週の米主要企業決算 ４－６月期決算スタート
*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル
15日（火）
ＪＰモルガン*（4.47）
ウェルズ・ファーゴ*（1.41）
シティグループ*（1.60）
16日（水）
ジョンソン＆ジョンソン（2.70）
バンカメ*（0.85）
モルガン・スタンレー*（1.96）
ゴールドマン*（9.73）
ユナイテッド航空（3.84）
アルコア（0.39）
17日（木）
ＧＥエアロ（1.41）
ペプシコ （2.03）
トラベラーズ*（3.56）
ネットフリックス（7.19）
18日（金）
アメックス*（3.86）
３Ｍ（2.01）
※予定は変更になる場合があります
15日（火）
ＪＰモルガン*（4.47）
ウェルズ・ファーゴ*（1.41）
シティグループ*（1.60）
16日（水）
ジョンソン＆ジョンソン（2.70）
バンカメ*（0.85）
モルガン・スタンレー*（1.96）
ゴールドマン*（9.73）
ユナイテッド航空（3.84）
アルコア（0.39）
17日（木）
ＧＥエアロ（1.41）
ペプシコ （2.03）
トラベラーズ*（3.56）
ネットフリックス（7.19）
18日（金）
アメックス*（3.86）
３Ｍ（2.01）
※予定は変更になる場合があります