»³ËÜÍ³¿¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÆü¾ï¡Ö¤¤¤Ä¤â°ìÈÖÁá¤¯¡Ä¡×¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤È¤«¡¢Ê¸²½¤È¤«¡×
´Ú¹ñ¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤¬»³ËÜ¤òÄ¾·â¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Èº£µ¨¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊÂ¤Ó¡¢²¿¤ä¤é²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤â¤è¤¯È´¤«¤ì¤ë¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢°ìÂÎ²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»³ËÜ¤¬´Ú¹ñ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥½¥à¥¿¥¤¥à¥º¡×¤ÎÃæ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¡¦¥è¥ó¥ß¤ÎMLB¥é¥¤¥Ö¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1998Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î»³ËÜ¤È¡¢99Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¤È¤â¤Ë¸½ºß26ºÐ¡£ÆüËÜÎ®¤Ç¤¤¤¨¤ÐÆ±³ØÇ¯¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ªÊ¢¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤¸¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬¤â¤Ï¤äÆü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ææ¤ò»³ËÜ¤ËÄ¾ÀÜ¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡ÖºÐ¤âÆ±¤¸¤À¤·¡¢¥Ø¥½¥ó¤â¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤È¤«¡¢¤´ÈÓ¤Î»þ¤È¤«¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤È´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÃæ¿È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤Þ¤¸¤á¤À¤·¡¢¤¤¤Ä¤âµå¾ì¤Ë°ìÈÖÁá¤¯Íè¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î²ñÏÃ¤âÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÌîµå¤ÎÏÃ¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢¥Ø¥½¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¤´ÈÓ¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÏÃ¤È¤«¡£¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£Æü¤ËÆü¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë