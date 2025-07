アップルの次期ハイエンドスマートフォン「iPhone 17 Pro/Pro Max」では、アルミニウムとガラスを組み合わせたデザインが採用されると、中国リークアカウントが報告しています。

2017年の「iPhone X」以来、アップルの最上位iPhoneはステンレススチール、またはチタンのフレームを採用してきました。

一方で来年登場するiPhone 17 Pro/Pro Maxでは、このデザイン方針が終わる可能性が指摘されています。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 17 Pro/Pro Maxはアルミニウムフレームを採用し、MagSafeとQiワイヤレス充電のために背面にガラス部分を設けるとのこと。このような2つの素材の組み合わせは、以前に海外メディアのThe Informationによっても報告されています。

アップルは例年、iPhoneの下位モデルにアルミニウムフレームを採用してきました。一方で上位モデルのiPhone 17 Pro/Pro Maxがアルミニウム素材に回帰するとすれば、注目すべき変更点といえるでしょう。

またInstant Digitalは、このアルミニウムフレームは非常に薄く、iPhone 17 Pro/Pro Maxは超薄型ベゼルが特徴になると伝えています。

チタンとアルミニウムを比較すると、購入者としてはチタンの方に惹かれてしまいますが……今後のiPhoneのデザインがどのように変化するのかに注目です。

Source: Weibo via MacRumors

