今年販売されるであろう「iPhone 17/17 Air」にも薄型ベゼルが採用されると、中国リークアカウントが報告しています。

昨年発売された「iPhone 16 Pro/Pro Max」では、iPhone史上で最も薄いベゼルが採用されました。これは、「iPhone 17 Pro/Pro Max」にも引き継がれることが予測されています。

リークアカウントのDigital Chat Stationによれば、iPhone 16 Pro/Pro Maxの薄いベゼルはiPhone 17シリーズの標準モデルと、超薄型モデルのiPhone 17 Airにも採用されるというのです。

iPhone 17では、16よりも大きな6.3インチディスプレイの搭載が噂されています。またiPhone 17 Airは、より大きな6.6インチディスプレイを搭載するようです。

Digital Chat Stationはその他にも、iPhone 17の標準モデルはiPhone 16とほぼ同じ外観になると報告しています。上位モデルのiPhone 17 Pro/Pro Maxは背面カメラの突起が大幅に大きくなり、最大5倍の光学ズームを備えたアップグレード版の4800万画素望遠カメラが搭載されると伝えています。

ベゼルの薄さは、製品の高級感に影響します。今年のiPhone 17/17 Airがかっこいい姿で登場するのを期待したいものです。

Source: Weibo via MacRumors

