¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¦ºù¤Ò¤Ê¤Î¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¡×£¸·î¤«¤éÂè£²¾Ï¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤ÎÆ»¡ä
¤Ä¤¤¤ËÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£9Æü¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬Ç°´ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖTOHOKU9¡×¤ò³«ºÅ¡£¿·¶Ê¡ÖÇØÆÁ¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤ò½éÈäÏª¡¢avex trax¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢³§»º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥³¥é¥à¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»ºÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÏºÇ¹â¤Î·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö10Ç¯¤Îµ°À×¡×½ªÎ»¸å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òºþ¿·¡¢8·î¤«¤é¤ÏÂè2¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡¡´ä¼ê¸©»º¤Î¡¢ºù¤Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¤¨¤¨¡Á¡¢¤â¤¦10Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Á¡ª¡¡Áá¤¤¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤ÏÆóÊ¬¤Î°ìÀ®¿Í¼°¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢º£»×¤¦¤È¡Ö¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤â¤Ê¤¢¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢½¬¤¤¤´¤È¤È¤¤¤¦¤«¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ËèÆü¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤ÊÊ¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡²ÈÂ²¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä³§»º¤Ê¤É¡¢¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ä´Ä¶¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ»ä¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÁ´¤Æ¤¬±¿Ì¿¤Ç¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡
10Ç¯¤â¤¿¤Ä¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢10Ç¯ÌÜ¤â¸¬µõ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Úºù¤Ò¤Ê¤Î¡Û
¢¡ºù¤Ò¤Ê¤Î¡Ê¤µ¤¯¤é¡¦¤Ò¤Ê¤Î¡Ë¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢21ºÐ¤Î´ä¼ê¸©»º¡£ÌÜÉ¸¤Ï²Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Ò¤Ê¤â¤ó¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡£
¢¡¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÀçÂæ±Ä¶È½ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÀ¸¤È¤·¤Æ15Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢ÅìËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯ÅìËÌ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£²Î¾§ÎÏ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£