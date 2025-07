「親が買ったのに、なぜか子供が夢中で読んでます!」

こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位(ビジネス書単行本/トーハン調べ)となった書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 だ。思考力を鍛えるためのビジネス書だが、小学生を含む幅広い年代に読まれ、中国・韓国・台湾・タイでも出版が決まるなど、いま世界的に話題になっている。

知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる論理的思考問題は、小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題されている。

ではこの論理的思考問題、人間よりも賢いと言われる「AI」は解くことができるのだろうか? この記事では、67の論理的思考問題を紹介している同書から1問を選んで、AIに出題してみた。(構成:ダイヤモンド社書籍編集局)

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか?

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。

なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIへの質問とAIによる回答の内容は実際のものから変えずに、文字のサイズ、色、太さの変更のみ編集しています。

さて、AIの回答はいかに?

これは面白い「論理的思考問題」ですね。

知識も難しい計算も不要なので、条件を整理しながら論理的に進めます。

◾️条件整理

1. 試合数

・全10回。

2. あいこは一度もない

→つまり、必ずどちらかが勝つ。

3. Aの出した手の回数

・グー:3回

・チョキ:6回

・パー:1回

4. Bの出した手の回数

・グー:2回

・チョキ:4回

・パー:4回

◾️勝ち負けの関係

・グーはチョキに勝ち、パーに負け

・チョキはパーに勝ち、グーに負け

・パーはグーに勝ち、チョキに負け

◾️論理的に消去法で考える

重要ポイント

「Aが出した各手に対して、Bが何を出したかで勝ち負けが決まる」。

10回の組み合わせの結果を合計すれば、どちらが勝ち数が多いか分かる。

アプローチ

「Aの各手で、Bの手を全部当てはめてカウントする」。



【Aがグーを出した3回】

・グー vs グー →あいこ(NG、あいこはない)

→なのでBのグーはAのグーと当たっていない。

・チョキに勝つ

・パーに負ける

→つまりAのグーは必ずチョキかパーと当たる

Bのチョキ4回・パー4回なので、この3回のグーは

・勝ち(チョキ)か

・負け(パー)

→回数制約から考える必要があるので後ほど合計で整理。

同様に整理します。

【Aのチョキ6回】

・チョキ vs グー →負け

・チョキ vs チョキ →あいこ(NG)

→これもあいこNGなので、AのチョキはBのチョキには当たらない。

残るは

・パー(勝ち)

・グー(負け)

→つまりAのチョキ6回は必ずパーまたはグーと当たる。

【Aのパー1回】

・パー vs チョキ →負け

・パー vs グー →勝ち

・パー vs パー →あいこ(NG)

→あいこNGなので、Bのパーは当たらない。

→Bの残る手はチョキ or グー。

ここで重要な観察:

あいこが一度もないので、同じ手は同じ回数だけ当たらない。

つまりAのグー3回は、Bのグー2回と絶対に当たっていない。

同様に、

・AのチョキはBのチョキに当たらない

・AのパーはBのパーに当たらない

◾️各手の合計勝敗

手ごとに「どれと当たるか」を明示します。

・Aのグー3回:Bのチョキ(勝ち)かパー(負け)

・Aのチョキ6回:Bのパー(勝ち)かグー(負け)

・Aのパー1回:Bのグー(勝ち)かチョキ(負け)

注目ポイント

Bのパーが4回もあり、Aはパーが1回しかないので、Bのパーは主にAのチョキと当たる。

同様にBのグーはAのチョキ・パーと当たる。

最終的にどうなる?

実はこの問題、有名な「隠れた確定構造」で、あいこがない場合、各手の当たり方により最終勝敗が一意に決まります。

結論として、

Aのチョキ6回のうち、Bのパー4回に当たる部分はすべてAの勝ち。

残り2回のチョキはBのグー2回に当たるので負け。

AのパーはBのチョキに当たるので負け。

Aのグー3回は、残ったBのチョキ4回のうち3回と当たるので勝ち。

勝ち数を数えます:

・Aのチョキ6回 →4勝(vsパー)+2負(vsグー)

・Aのパー1回 →1負

・Aのグー3回 →3勝

合計:

Aの勝ち:4(チョキvsパー)+3(グーvsチョキ)=7勝

Aの負け:2(チョキvsグー)+1(パーvsチョキ)=3負

◾️結論

Aが7勝、Bが3勝。

多く勝ったのはA。