¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¡¢¸ª½Ð¤·¥¦¥§¥¢¤«¤éºÝÎ©¤Ä¥¹¥é¥êÈþËÆ¡Ä¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×¤òÀÅ¤«¤ËÊó¹ð¡ÚPHOTO¡Û
¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»ÒÎ¦¾åÁª¼ê¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢ÈþËÆ¤¯¤Ã¤¤êÎ¦¾å¥¦¥§¥¢
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÅ¾¤ó¤Ç¸ª¤Î¶ÚÆù¤òÃÇÎö¤·¤¿¤È¤¤ÏºÆ¤ÓÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾å²¼¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÊòÁ³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤òËË¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤È¤¢¤ëÎ¦¾åÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂÎ¤â¤Þ¤ÀËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½àÈ÷¤âÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿Áö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡£Ê»¤»¤ÆÉ½¾´¼°¤Ç¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¶¥µ»Éüµ¢¤Î¤Î´î¤Ó¤òÀÅ¤«¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ó¥¸¤µ¤ó¤¬²ø²æ¤·¤¿¤éÎ¦¾å³¦¤¬Èá¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤Ï1996Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£²Ú¾ë»ÔÄ£½êÂ°¤Î¸½ÌòÎ¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ400m¤ä400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏSBS¤Î¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ëÈà½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÈþËÆ¤ÇÅÙ¡¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÎ¦¾å³¦¤Î¥«¥ê¥Ê¡×¡ÖÎ¦¾å¤Î½÷¿À¡×¤Ê¤É¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£