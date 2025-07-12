¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦±àÅÄ½ãµ¬¤¬£µ²ó£±¼ºÅÀ¡¡£²£°Âå½éÅÐÈÄ¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£³ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²£°ÂåºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£µ²ó£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡££±£±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££µ²ó¤Ç£¸£·µå¤òÍ×¤·¡Ö¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤º¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤Ç¡¢·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Æ¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ò¼è¤ì¤¿¡£Í×½ê¤ÇÇ´¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Ë£²£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£µ¨¤Ï£¶·î£±£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ç¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢£²·³Àï¤Ç£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£´¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ëµå¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡£¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤ò¥¥å¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤Ï¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£