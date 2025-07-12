日経225先物：12日夜間取引終値＝10円安、3万9500円
12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円安の3万9500円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9569.68円に対しては69.68円安。出来高は5452枚だった。
TOPIX先物期近は2820.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比2.74ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39500 -10 5452
日経225mini 39465 -45 149702
TOPIX先物 2820.5 -2 7774
JPX日経400先物 25495 +25 1121
グロース指数先物 737 -2 839
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2820.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比2.74ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39500 -10 5452
日経225mini 39465 -45 149702
TOPIX先物 2820.5 -2 7774
JPX日経400先物 25495 +25 1121
グロース指数先物 737 -2 839
東証REIT指数先物 売買不成立
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