　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円安の3万9500円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9569.68円に対しては69.68円安。出来高は5452枚だった。

　TOPIX先物期近は2820.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比2.74ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39500　　　　　 -10　　　　5452
日経225mini 　　　　　　 39465　　　　　 -45　　　149702
TOPIX先物 　　　　　　　2820.5　　　　　　-2　　　　7774
JPX日経400先物　　　　　 25495　　　　　 +25　　　　1121
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　-2　　　　 839
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース