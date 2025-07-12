12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円安の3万9500円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9569.68円に対しては69.68円安。出来高は5452枚だった。



TOPIX先物期近は2820.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比2.74ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39500 -10 5452

日経225mini 39465 -45 149702

TOPIX先物 2820.5 -2 7774

JPX日経400先物 25495 +25 1121

グロース指数先物 737 -2 839

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

