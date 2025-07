BE:FIRSTが7月5日に行なわれたシンガポール公演をもって、『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を完走した。それに伴い、7月9日にはBE:FIRST公式Instagramで、6月17日(現地時間)に行なわれたホノルル公演での「Scream」のパフォーマンス動画が公開されている。その他にも、Instagramにはワールドツアー中の写真やパフォーマンス動画がいくつか公開されており、各国での彼らの様子を見ることができる。また、7月6日には各音楽配信サービスで、ワールドツアーの「SETLIST PLAYLIST」も公開。YouTubeでは各国を満喫する様子が映し出されるVlogも公開されており、まだまだ『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』の熱は冷めることがなさそうだ。

ワールドツアーはメンバーにとって貴重な経験になったはずだ。今後のクリエイティブに活かせる感性を養ったり、学びを得たりと、プラスになったことはかなり多いのではないだろうか。例えば、7月5日放送のラジオ番組『MILLION BILLION』(J-WAVE)でも、パーソナリティを務めたRYUHEIとSHUNTOがワールドツアーに言及していた。

番組冒頭、RYUHEIは「一気に忙しくさせてもらったなというか。毎週、(日本に)帰ってきて1週間後にフライトという生活がずっと続いていて。日本を離れるのが寂しいなと思うんですけど、なんだかんだ行ったら楽しいなってのがあるので。またこんな機会があるといいなと思う旅でした」と語っていた。日本と海外を頻繁に行き来する生活を送っていたことに加え、「離れるのが寂しい」という感情から日本の良さを再確認することもあったのではないだろうか。もともと楽曲に“日本らしさ”を加えることの多かったBE:FIRSTだが、もしかすると今後は彼らが実際に感じた日本の良さが盛り込まれていくかもしれない。

また、SHUNTOはイギリスではThe Beatlesのジャケット写真でも知られるアビイ・ロードに行ったり、サッカー好きのRYUHEIはリヴァプールのアンフィールドスタジアムに行ったりもしたそうだ。SHUNTOが「その国を肌で感じられる時間も取れていた」と語っていたが、そういった経験は間違いなく彼らの視野を広げたことだろう。その視野の広さは楽曲制作にも活かせそうだ。

他にもRYUHEIはフランスでオペラ座の外観を楽しんだようで「音楽専用に作られたのかってくらい豪華で見応えがあった」と語る場面も。この刺激は、ライブ演出やセットなどのヒントにもなり得るだろう。さらに「オランダの人は背が高いから何を着ても似合う」(RYUHEI)、「かなり買い物もしましたし。ヴィンテージTシャツとか」(SHUNTO)とも話しており、ファッション面でも刺激を受けたことが想像できる。衣装についても、これからメンバーの意向がグッと反映されていくのかもしれない。

こうして振り返ると、今まで以上に音楽活動に関するクリエイティブをメンバーが担っていくことも期待できるだろう。これから大型夏フェスへの出演、『BMSG FES’25』の開催、11月からの『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My "BESTY" vol.2-』の開催と先々までスケジュールが決まっているBE:FIRST。次はどんなクリエイティブで人々を楽しませていくのだろうか。彼らの新たな一手を楽しみに待ちたい。

(文=高橋梓)