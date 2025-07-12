Âç¤ÎÎ¤¡¡¿·²£¹ËV¤ØµÈÃû¤Î¡ÖÉÙ»Î¡×²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡µ®Çµ²Ö¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¤é5¿Í¤¬Ã£À®
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï11Æü¡¢ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê13Æü½éÆü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¼èÁÈÊÔÀ®²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ò·è¤á¤¿¡£Âè75Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¿·²£¹Ë¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤Ï½éÆü¤Ë¿·¾®·ë¡¦²¤¾¡ÇÏ¡Ê28¡áÌÄ¸ÍÉô²°¡Ë¡¢2ÆüÌÜ¤ËÊ¿Ëë¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½é´é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½øÈ×¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¿·²£¹ËÍ¥¾¡¤ÈÆ±8¿ÍÌÜ¤Î3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£½½Î¾°Ê¾å¤ÎµÙ¾ìÎÏ»Î¤Ï´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ¡Ê31¡Ë¡¢Ê¿Ëë¡¦±óÆ£¡Ê34¡á¤¤¤º¤ì¤âÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡Ë¡¢½½Î¾¤ÎÀ¸ÅÄÌÜ¡Ê23¡áÆó»Ò»³Éô²°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±À¤Î¾å¤Ë´é¤ò½Ð¤¹ÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤È¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÅ·¹â¤¯¾º¤ëÄ«Æü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¹Ë¤ò´¬¤¤¤ÆÎ©¤Ä»Ñ¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡£³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£ÂÀÅá»ý¤Á¤ÈÏªÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÉ÷¿ÀÍë¿À¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿º°ÃÏ¤Î¿·ÉÊ¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¡¢Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤«¤é»°¤Ä¤¾¤í¤¤¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÃû¤È¸À¤¨¤ë¡£¿·²£¹Ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï²áµî5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ïµ®Çµ²Ö¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÙ»Î»³¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤âºÇ½é¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬Èó¾ï¤ËµÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é2Ç¯¡£µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ÇºÇ¹â°Ì¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï¾¡Î¨5³ä9Ê¬1ÎÒ¤ÈÇ¯6¾ì½ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹ó½ë¤Î·Î¸Å¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê´À¤òÎ®¤·¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£½éÆü¤ÏÆüÂÎÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¿·»°Ìò¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢2ÆüÌÜ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ËëÆâ¤Ç½é´é¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï30¾¡8ÇÔ¤È¤ä¤ä¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¸°¤È¤Ê¤ë½øÈ×Àï¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¿·²£¹ËV¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡½Õ¤«¤éÂ³¤¯3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤ÐÂçË²¡¢ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢µ®Çµ²Ö¤é¤ËÂ³¤¯8¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¤Þ¤µ¤ËÂç²£¹Ë¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¡ÖÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¸Ø¤ê¡¢µ¤¹â¤µ¡£¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£Èþ¤·¤¯ÍºÂç¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ°ì¤Î»³¤Î¤è¤¦¤Ë¡½¡½¡£¤¤¤è¤¤¤èÂç¤ÎÎ¤¤Î¿·²£¹Ë¾ì½ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡¡¡ÊÃæÂ¼¡¡ÏÂÌé¡Ë