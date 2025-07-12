¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¤¬11°ÌÆÍÇË¡Ö½øÈ×¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç¶¡ÖÂè£·²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤à£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¹§Ê¿¡Ê£´£µ¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£±£Ò£µ¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤¿¿¹¹â°ì¿¿¤È¥Ð¥Ã¥¯ÊÂÁö¡££²£ÍÀèÀ©¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢£±Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡££±£±£Ò¤Ï£¶¹æÄú¤Ç£³Ãå¡££±£±°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢³°¤«¤éÃå¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£½øÈ×¤Î¾õÂÖ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é½ÐÂ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¡ÎÏ¤â¾å¸þ¤¡£½àÍ¥¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯¤Î½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢£±£¸Ç¯¤ÎÆôºê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É£Ó£Ç£²´§¡££Çµ¤â£¸£Ö¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤¬¡¢£²£²Ç¯¤Ï°ìÈÌÀï£±£Ö¡¢£²£³Ç¯¤Ï»°¹ñ£Çµ£¶£¹¼þÇ¯¤Ê¤É£²£Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£²£³Ç¯¤ÎÂè£µ²óÂç²ñ¡ÊÆôºê¡Ë¤ÇÍ¥½Ð£µÃå¡££²Ç¯¤Ö¤êÍ¥½Ð¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£