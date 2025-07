デサントジャパンは、ゴルフウェアブランド「マンシングウェア」から誕生した、ゴルフカジュアルライン「ペンギン バイ マンシングウェア」と、ゴルフ好きのクリエイターが結成したゴルフ同好会「Golfickers(ゴルフィッカーズ)」とのコラボレーションアイテムを発売する。「マンシングウェア」は70周年、「ゴルフィッカーズ」は7周年と両者のアニバーサリーイヤーを記念したコレクションとなっている。





「マンシングウェア」のロゴのペンギン「リトルピート」と「ゴルフィッカーズ」の「みにくいアヒルの子」をモチーフにしたキャラクターの両ブランドのアイコンをデザインに落とし込んだポロシャツ、Tシャツ、ハットなど6型を7月18日から同社ゴルフブランドの直営店「DESCENTE GOLF COMPLEX GINZA」、7月27日から同社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」および「Golfickersオンラインストア」で限定販売する。





[小売価格]

Penguin by Golfickers BUCKET HAT:8250円

Penguin by Golfickers POLO SHIRTS:1万5400円

Penguin by Golfickers T SHIRTS:8800円

Penguin by Golfickers MOCKNECK SHIRTS:1万3200円

(すべて税込)

[発売日]

直営店:7月18日(金)

公式通販:7月27日(日)

デサント=https://www.descente.co.jp/jp