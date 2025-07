【アズールレーン プリンツ・オイゲン ブリリアントタッチダウン Ver.】 2026年7月 発売予定 価格:18,480円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

AniGameより、2026年7月に発売予定の1/6スケールフィギュア「アズールレーン プリンツ・オイゲン ブリリアントタッチダウン Ver.」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する「プリンツ・オイゲン」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたプリンツ・オイゲンの着せ替え「ブリリアント・タッチダウン」のイラストをモチーフに再現されている。サイズ的にも所有感を満たしてくれそうな大きさに加えて、部屋の中に飾っておいても目立つ存在となりそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約210mmだ

タッチダウンを決めて息を切らしながら、こちらを見つめているような姿のプリンツ・オイゲン。ちなみに、最初に公開されたオフィシャルイラストでは、赤いポイントカラーがいつもと逆側に描かれていたが、今回のフィギュアではしっかり修正されている。

彼女のグレーの長い髪は、背中側で大きくふんわり広がったような形になっており、空気を感じさせる仕上がりだ。口元に手を近づけて、少し顔を赤らめている表情も可愛らしい。髪の細かい造形や頭に着けたアクセサリーなどもしっかり再現されているので、いろいろと角度を変えながら眺めるのも楽しい。

体を動かして疲れた表情がキュートだ

髪のポイントカラーは左側に入れられている

髪型もかなり複雑な形だ

彼女が身に着けている衣装は、かなりスポーティなスタイルだ。前かがみになっていることに加えて、背中側は長い髪で覆われているため気づきにくいが、よく見るとほぼ胸元だけを隠した露出度の高い姿になっている。

上半身は薄手のシャツといったラフなスタイルだ

よく見るとビキニのような露出度の高さ!?

髪は腰のあたりまで伸びている

下半身部分は赤いパンツ姿で、そこから白い脚がスラリと伸びている。この脚のポーズもやや内股気味になっているところが可愛らしい。足元はスポーツということもあり、白いロングソックスに白いシューズを身に着けている。

バランスを取るためか膝に手を当てている

内股気味のポーズだ

足元はスポーティなスタイルだ

こちらの「アズールレーン プリンツ・オイゲン ブリリアントタッチダウン Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のフィギュアだ。すでに予約受付は始まっているが、どんな出来映えなのか気になっている人はお店に足を運んでチェックしてみよう!

【フォトギャラリー】

(C)Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.