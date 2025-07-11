TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄáÊÝ»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ËÂÐ¤·¤ÆµÄ°÷¼­¿¦¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¡Ê»²µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦¡Ë½Å¤¤Ìò¿¦¤ò²ò¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï½Ð½è¿ÊÂà¤ÏËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¤Ù¤­¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òËÜ¿Í¤¬·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÅÞ¤È¤·¤Æ¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢ÄáÊÝ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸·½ÅÃí°Õ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖµÄ°÷¼­¿¦¤ò¤¹¤ë¤Ù¤­¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤âÈ¿¾Ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄáÊÝ»á¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£