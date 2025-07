百名店選出の実力派シェフが手掛ける南仏ビストロが南葉山に誕生（神奈川・横須賀）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は南葉山にオープンした、海辺のフレンチレストラン。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Bistro UMITO SOUTH HAYAMA(神奈川・横須賀)

内観

都心からわずか1時間という好アクセスでありながら、自然と歴史が融合する横須賀西海岸・秋谷。この葉山の別荘エリアに近い場所は別名“南葉山”としても親しまれています。

そんな南葉山の絶景を楽しめる場所に2025年5月26日、フレンチレストラン「Bistro UMITO SOUTH HAYAMA」がオープンしました。地元の食材を豊富に取り入れたビストロ料理と、それに合わせた多様なワインが味わえるこだわりのビストロです。

店内

遮るもののない水平線と、刻一刻と表情を変える海を望む店内は32席すべてが特等席。目の前に広がるのは秋谷海岸の穏やかな海岸線で、まさに美食と自然が融合する“大人の隠れ家”です。

ランチは土日祝日限定

料理の監修を手掛けるのは、東京目黒区・西小山のレストランで「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」にも選出されている「caillou(カイユ)」の安達晃一氏。

安達氏は「ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション」や「アサヒナ ガストロノーム」といった名店で研鑽を積んだ実力派シェフです。

シェフの安達晃一氏

神奈川県産の食材に、フランス・プロヴァンス地方のエッセンスを加えた料理は、シンプルでありながら奥深い味わいが光る珠玉の一皿。

ランチはコースメニューで2,145円〜、ディナーはアラカルトメニューを用意。ランチには「ランチ限定お子様メニュー」1,650円も用意されているので家族連れにもうれしいですね!

ブイヤベース

料理の中で特におすすめなのは、昼と夜で表情を変える「ブイヤベース」。

昼は、丁寧に煮出した魚介の旨みが染み渡る「ブイヤベーススープ」として前菜での提供。野菜の甘みと海の香りがふんわり広がり、心と体を優しく満たすランチに最適です。

夜は一転、魚介の存在感を際立たせたアラカルトメニュー「海の幸のブイヤベース」4,290円へ。旬の鮮魚が贅沢に盛り込まれ、見た目にも華やかな一皿に。スープをベースにしたソースが素材の持ち味を引き立て、ワインとの相性も抜群です。

素敵な外観

南葉山の自然と海、そして南仏の風。のんびりとした時間の流れを感じられる空間で、こだわりを詰め込んだ食事を楽しめるレストランです。

海を一望できるバスルームも

またレストランの2階に、海と共に過ごすための新しい別荘サブスクリプションサービス「WITH SEA」の新拠点「WITH SEA 秋谷2nd」が併設。海の目の前の別荘で、潮風と波音に癒やされる贅沢な宿泊を体験できます。

今からの季節にもぴったりな「Bistro UMITO SOUTH HAYAMA」。ここにしかない食体験を堪能できそうです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Bistro UMITO住所 : 神奈川県横須賀市秋谷1668-9 WITH SEA by UMITO LIFE 秋谷 1FTEL : 046-854-4951

文:食べログマガジン編集部 写真:お店から

