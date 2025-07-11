¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼Ž¡¡Ç25¡¡µÝ·å¼ë¶×¡ÖÂ´¶È¤È²ÃÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¡¡Â´¶ÈÈ¯É½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼Ž¡¡Ç25¤ÎµÝ·å¼ë¶×¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÝ·å¤µ¤ó¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Øako seventeen¡Ù¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¸©¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÍ·¤ó¤À»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÄÌ¤¦Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÆÃµ»¤Î¥Ð¥ì¥¨¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀÅ²¬¤Ç»£±Æ¡ÖÀÅ²¬¤È»ä¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë1ºý¡×
¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î1ºý¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀÅ²¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤â»ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¤È»ä¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µÝ·å¤µ¤ó¡£
»£±Æ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ìÀÅ²¬»Ô°é¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë²ÈÂ²¤È¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£ºî¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤ÎÉÍ¾¾»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê2ºîÌÜ¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë¼¡¤Ï°é¤Ã¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÀÅ²¬¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬Âô»³¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ÇÀÅ²¬¤òÁ´À©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿7·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆü¤Ç¡¢¸ø±éÁ°¤ËÆ±´ü¤Î°æ¾å½Õ²Ú¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢½ª±é¸å¤Ë¤ÏÀèÇÚÊý¤Ë¤â¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö17ºÐ¤Ï²Ú¤Î¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£17ºÐ¤ÎÊúÉé¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢ÀèÇÚÊý¤ÎÂ´¶È¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÏÂ´¶È¤È²ÃÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆüÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤â¡£2026Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¡Ê26¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¿Í´ÖÀ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Â´¶È¸å¤â´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±©²ì¼ë²»¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È²£»³ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬³§¤µ¤ó¤ÏÂ´¶È¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹âÄ¬¤Î¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤»É·ã¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£